Secuestraron 44 envoltorios de cocaína, marihuana y dinero tras allanamiento en Paraná

Un hombre de 69 años fue detenido tras un procedimiento policial realizado este domingo por la mañana en Paraná, donde efectivos de la División 911 – Video Vigilancia secuestraron 44 envoltorios de cocaína, 13 de marihuana y 197.400 pesos en efectivo. El operativo se desarrolló en la intersección de las calles Berrenechea y Regis Martínez.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento comenzó cuando personal de la División 911, dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, interceptó un automóvil durante una recorrida preventiva.

Al identificar a los ocupantes del vehículo, los uniformados advirtieron que uno de ellos llevaba dos bolsas que contenían envoltorios con presuntas sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas, cuyo personal realizó las verificaciones correspondientes y constató la presencia de 44 envoltorios de cocaína, con un peso total de 21,1 gramos, y 13 envoltorios de marihuana, que pesaron 12,9 gramos.

Durante el procedimiento también se contabilizaron 197.400 pesos en efectivo, que fueron incorporados a las actuaciones policiales.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación y Litigación, a cargo de la fiscal Melisa Saint Paul, se ordenó el secuestro de las sustancias estupefacientes y del dinero.

Asimismo, un hombre de 69 años fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, mientras que una mujer de 44 años fue identificada en el marco de la investigación.

Las actuaciones se iniciaron por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.