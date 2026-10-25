Tragedia en Córdoba: murió un niño de 3 años tras caer a la pileta de su casa

Un niño de 3 años murió en San Marcos Sierras, Córdoba, después de ser encontrado por su madre dentro de la pileta familiar. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde intentaron reanimarlo. La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Una tragedia en Córdoba provocó conmoción en la localidad de San Marcos Sierras, donde un niño de 3 años murió después de ser encontrado dentro de la pileta de su vivienda. Su madre lo trasladó de urgencia a un centro de salud, pero los médicos no lograron salvarle la vida.
El hecho ocurrió en esa localidad del departamento Cruz del Eje, ubicada en el noroeste de la provincia. Según la información policial, fue la propia madre quien descubrió al pequeño en el agua y advirtió que presentaba signos de ahogamiento.
Ante la gravedad de la situación, la mujer decidió trasladarlo inmediatamente por sus propios medios al hospital local, donde fue recibido por el personal sanitario para intentar estabilizarlo.
Intentaron reanimar al niño, pero murió en el hospital
El pequeño ingresó al establecimiento médico con signos compatibles con ahogamiento. Los profesionales iniciaron maniobras de reanimación y realizaron los procedimientos de emergencia correspondientes.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, no fue posible revertir su estado y los médicos debieron constatar el fallecimiento del niño.
La noticia generó conmoción en San Marcos Sierras, una pequeña localidad del noroeste cordobés, donde el episodio tuvo lugar en el ámbito de una vivienda familiar.
La Justicia investiga cómo ocurrió la tragedia
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que el pequeño terminó dentro de la piscina ni cuánto tiempo habría permanecido en el agua antes de ser encontrado.
Tampoco se difundieron precisiones sobre la situación en la vivienda al momento del episodio. Por ese motivo, las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los hechos.
Tras confirmarse la muerte, intervino personal policial y se dio participación a la fiscalía correspondiente, que inició las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido.
La investigación continuará con las diligencias y pericias necesarias para determinar cómo se produjo el episodio que terminó con la vida del niño.