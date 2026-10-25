Boca venció a Independiente con un gol agónico de Herrera y llegó a la cima de la Tabla Anual

Boca derrotó 1-0 a Independiente en Avellaneda con un cabezazo de Facundo Herrera sobre el final. El Xeneize alcanzó los 57 puntos, superó a Rosario Central en la Tabla Anual y llegará como líder al Superclásico ante River.
Boca venció 1-0 a Independiente este domingo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió el triunfo con un gol de cabeza del juvenil Facundo Herrera sobre el final del encuentro y se convirtió en el nuevo líder de la Tabla Anual.
El Xeneize alcanzó los 57 puntos y superó a Rosario Central, que quedó con 56 unidades. Además, se mantiene segundo en la Zona A del Clausura, con 27 puntos, por detrás de Instituto, que suma 29, y ya aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen.
El único gol del partido llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Herrera se anticipó a la defensa de Independiente para conectar un cabezazo que sorprendió al arquero Santiago Mele. La pelota terminó en el fondo de la red y el defensor convirtió su primer tanto en la máxima categoría.
Boca tuvo oportunidades y sufrió antes del gol
Durante el primer tiempo, Boca generó algunas de las situaciones más claras del encuentro. Leonardo Flores no logró definir después de recibir un centro desde la derecha, mientras que Miguel Merentiel estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que Mele consiguió detener con las piernas.
Independiente también tuvo oportunidades para ponerse en ventaja. Mateo Pérez Curci sacó un disparo cruzado que pasó cerca del arco y Maximiliano Meza probó con una volea que encontró bien ubicado a Álvaro Montero.
El conjunto local contó además con un tiro libre ejecutado por Santiago Montiel, aunque la pelota se fue por encima del travesaño. Así, ambos equipos se marcharon al descanso sin goles.
El cabezazo de Herrera definió el clásico
En el complemento, Independiente adelantó sus líneas y comenzó a tener mayor presencia ofensiva, aunque no consiguió transformar sus aproximaciones en situaciones claras de gol.
Cuando el empate parecía definitivo, Boca encontró la diferencia a través de una pelota parada. Villa envió el centro desde el córner y Herrera apareció en el área para conectar el cabezazo que desató el festejo del conjunto visitante.
Después del gol, Independiente intentó reaccionar y Montero volvió a intervenir para sostener la ventaja. En la última jugada, Milton Delgado tuvo una oportunidad para ampliar el resultado, pero Mele respondió y evitó el segundo tanto.
Boca llegará como líder al Superclásico ante River
El triunfo representó un nuevo impulso para el equipo de Arruabarrena, que venía de clasificarse a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama.
En ese contexto, el entrenador decidió incluir desde el inicio a Leandro Paredes, quien regresó a la titularidad después de sus problemas físicos. La victoria permitió al Xeneize consolidar su posición en el campeonato local y sostener sus aspiraciones de conquistar la Tabla Anual.
El próximo compromiso de Boca será el Superclásico ante River Plate, previsto para el domingo 1 de noviembre, desde las 15. El equipo llegará al encuentro con 57 puntos en la clasificación anual y su lugar asegurado en los playoffs del Clausura.
Por su parte, Independiente acumuló su cuarto partido consecutivo sin victorias y quedó octavo en la Zona A, con 19 unidades. El conjunto dirigido por Jadson Viera buscará recuperarse el lunes 2 de noviembre, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 19.
Además de su participación en el torneo local, Boca tiene por delante la final de la Copa Sudamericana, que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.