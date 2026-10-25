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Deportes Es por la fecha 14

Boca ganó en Avellaneda con un gol agónico de "Jagger" Herrera y sigue puntero en la Tabla Anual

Con un cabezazo de Facundo "Jagger" Herrera, Boca venció 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América y sigue prendido en la Tabla Anual.

25 de Octubre de 2026
Boca empata con Independiente por el Torneo Clausura.
Boca empata con Independiente por el Torneo Clausura. Foto: (La Nación).

REDACCIÓN ELONCE

Con un cabezazo de Facundo "Jagger" Herrera, Boca venció 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América y sigue prendido en la Tabla Anual.

Boca superó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, en la tarde del domingo. Fue en el marco de la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura.

 

El único gol del partido lo marcó Facundo "Jagger" Herrera a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando se terminaba el partido.

 

El desarrollo del partido:

 

Comenzó el segundo tiempo

 

Terminó el primer tiempo

Independiente y Boca igualan 0-0 en una intensa primera parte en Avellaneda.

 

42' PT: Independiente está un poco mejor que Boca

El Rojo intenta controlar la pelota y generar peligro cada vez que puede, pero todavía no logra llegar con claridad al arco del Xeneize.

 

30' PT: El partido es de ida y vuelta

Independiente y Boca no se dan respiro. Ambos equipos buscan abrir el marcador en Avellaneda.

 

23' PT: Boca llegó de nuevo

Santiago Ascacíbar no llegó a conectar bien un cabezazo y la pelota se fue a centimetros del arco de Independiente.

 

16' PT: Casi sorprende Independiente

Maxi Meza se acomodó y probó con una definición por arriba de Álvaro Montero, pero la pelota terminó en el techo del arco.

 

14' PT: Una nueva llegada clara de Boca

Miguel Merentiel ingresó al área y sacó un potente remate para intentar abrir el marcador en Avellaneda, pero Santiago Mele respondió con una buena atajada.

 

6' PT: Boca tuvo el primero

Un centro de Miguel Merentiel terminó con un buen centro para Leonel Flores que llegó solo al área. El juvenil remató de primera y la pelota paso cerca del palo.

 

0' PT: El primer aviso de Independiente

Nahuel Banegas aprovechó un rebote que quedó frente al área. El lateral sacó un fuerte remate que terminó por arriba del arco.

 

 

Comenzó el partido

Independiente y Boca ya juegan en Avellaneda.

 

El Xeneize llegó al compromiso con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan sostener sus aspiraciones de conquistar el título de Campeón de Liga. Por su parte, Independiente necesita un resultado favorable para afianzarse entre los ocho mejores equipos de la Zona A y continuar en carrera por la clasificación.

 

El encuentro se disputa en Avellaneda, con Nazareno Arasa como árbitro principal y Adrián Franklin a cargo del VAR. Ambos entrenadores definieron sus formaciones para un partido importante en la recta final de la fase regular.

 

Las formaciones de Boca e Independiente

 

Boca: Álvaro Montero; Raúl Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores; Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Santiago Montiel, Maxi Meza, Josías Palais y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

 

El resultado parcial mantiene abierto un encuentro en el que ambos equipos necesitan sumar para cumplir sus objetivos en el tramo decisivo del campeonato.

Temas:

Boca Independiente Torneo Clausura
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