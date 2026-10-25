Patronato perdió con Agropecuario y se jugará la permanencia en la Primera Nacional en la última fecha

REDACCIÓN ELONCE
Con goles de Juan Cruz Vega y Braian Aranda, Agropecuario superó 2-0 a Patronato, que irá a jugar en Santa Fe ante Atlético Rafaela la permanencia.
Patronato no hizo pie en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y perdió 2-0 con Agropecuario de Carlos Casares en la tarde del domingo, quedando comprometido a luchar hasta la última fecha su permanencia en la Primera Nacional.
En el primer tiempo, Juan Cruz Vega definió tras una gran jugada individual de Gagliardi tras un yerro de Augusto Picco. En el complemento, Braian Aranda estampó el 2-0 tras una asistencia de cabeza de Gagliardi.
Con esta derrota, Patronato se mantuvo con 37 puntos y está un punto por encima de Nueva Chicago, que mañana jugará un partido clave ante San Martín de San Juan. Chacarita, en cambio, ganó 1-0 ante Temperley como visitante y llegó a 39 unidades, superando al elenco de Paraná.
Seguí las incidencias del partido:
A los tres minutos, Hernán Rivero generó la primera acción de peligro para Patronato, que casi se pone arriba del marcador.
Barinaga volvió a probar suerte tras un error de un jugador de Agropecuario y casi llegó el gol. A la jugada siguiente, tras un tiro de esquina, Meritello ganó de cabeza y la pelota se fue por arriba del travesaño.
Un rechace de Valentín Pereyra quedó en potestad del experimentado Gagliardi, que probó y obligó una atajada de Alan Sosa para evitar la primera emoción visitante a los nueve minutos.
Pereyra estuvo electrizante desde su banda y agarró muy abajo la pelota. Su remate se fue por encima del travesaño.
Insinuó nuevamente Patronato de la mano de Hernán Rivero, que le ganó a la defensa y por muy poco no llegó el primero del Rojinegro.
Gallucci Otero fue el primer amonestado tras una dura infracción sobre Pereyra en 16 minutos.
Rivero anticipó a su defensor en el área y no pudo esquinar el remate, que terminó en las manos del arquero Acosta.
Acosta ya es figura en el elenco visitante tras una salida forzada del área tras un error de los zagueros centrales.
A los 22 minutos, tiro libre para Agropecuario en los pies de Mosqueira, que se va al lado de uno de los palos.
A los 24 minutos, error de Picco en el fondo permitió el primer gol de Agropecuario de la mano de Vega, que estampó el 1-0 para la visita.
"Juan Cruz Vega" Por el gol del jugador de Agropecuario tras un grosero error de la defensa de Patronato. https://t.co/MxeiTtBELI— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026
En los minutos finales del primer tiempo, se queda sin ideas Patronato para generar acciones de riesgo en el área rival. La visita, en cambio, apuesta a un contragolpe para estirar la ventaja.
A los 40 minutos, Rueda intentó de lejos y buscó a Meritello, que no pudo empujar el balón dentro del arco. Después, el asistente levantó la bandera por posición adelantada.
Soldano no pudo estampar el empate en medio de una serie de rebotes en el área. La pelota se fue al tiro de esquina. Patronato se acerca al área rival.
Finalizó el primer tiempo, con Patronato perdiendo 1-0 tras el gol de Juan Cruz Vega.
En la primera jugada del segundo tiempo, Alan Sosa salvó a Patronato del segundo gol. Le ganó la pulseada a Gagliardi.
A los siete minutos del complemento, Rivero cayó al suelo en medio de un contragolpe y no pudo seguir en el partido.
Picco cortó un contragolpe que lideraba Vega. Está partido Patronato en el mediocampo.
Entran Reynaga, Attis y Cortés y saldrán el lesionado Rivero, Soldano y Picco.
A los 14 minutos, Attis avisó en el área con un disparo milimétrico que se fue afuera por poco.
A los 21 minutos, Patronato se perdió el empate de Patronato con Attis, cuyo remate fue adivinado por Acosta.
Aranda estampó el 2-0 a favor de Agropecuario en un contragolpe letal de la visita.
"Braian Aranda" Por el golazo del jugador de Agropecuario que está salvando la categoría ante Patronato. https://t.co/5AkRlahAZ4— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026
Formaciones confirmadas:
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda; Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.
Agropecuarios: Acosta; Pérez, Ramos, Lecanda, Actis; Gallucci Otero, Aranda, Vega, Pérez; Mosqueira y Gagliardi.