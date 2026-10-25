Lula aventajaba a Flávio Bolsonaro con el 57,66% cuando se suspendió el escrutinio

El presidente brasileño obtenía el 57,66% de los votos frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro, con apenas el 0,25% de las mesas escrutadas. La Justicia extendió la votación hasta las 19 por dificultades en el transporte público y se interrumpió la difusión de resultados.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aventajaba con el 57,66% de los votos a Flávio Bolsonaro, que obtenía el 42,34%, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió este domingo la difusión de los resultados del balotaje presidencial. La interrupción se produjo después de que la Justicia extendiera hasta las 19 el horario de votación en todo el país, debido a denuncias por dificultades en el transporte público.
Según el último informe oficial, difundido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), reunía 193.574 sufragios, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL), alcanzaba 142.169 votos. La diferencia entre ambos era de 51.405 sufragios.
Sin embargo, los resultados correspondían apenas al 0,25% de las secciones electorales, por lo que todavía no permitían establecer una tendencia definitiva. Hasta ese momento se habían contabilizado 1.225 de las 499.248 secciones habilitadas, con un total de 335.743 votos válidos.
Por qué se suspendió el escrutinio en Brasil
La interrupción se produjo después de que el juez Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), resolviera ampliar dos horas el horario de votación, cuyo cierre estaba previsto inicialmente para las 17.
La decisión respondió a una presentación de la campaña de Lula, que denunció dificultades para el traslado de votantes debido a problemas en los servicios de transporte público, especialmente en ciudades del estado de Bahía.
El oficialismo sostuvo que la reducción de las frecuencias de colectivos podía impedir que numerosos ciudadanos llegaran a los establecimientos electorales. Por ese motivo, solicitó una extensión del horario para garantizar el ejercicio del derecho al voto.
La Justicia extendió la votación hasta las 19
La campaña de Flávio Bolsonaro también había solicitado ampliaciones del horario electoral en algunos estados, aunque sus planteos estuvieron relacionados con las condiciones meteorológicas adversas, publicó NA.
Ante las presentaciones, Zanin dispuso que la votación continuara hasta las 19, hora de Brasilia, coincidente con la de Argentina. La resolución obligó al Tribunal Superior Electoral a interrumpir la difusión de nuevos resultados cuando ya se habían publicado los primeros datos.
Posteriormente, el magistrado aclaró que la extensión debía aplicarse en los establecimientos donde las urnas todavía permanecieran abiertas. Los votos de las mesas que ya habían cerrado serían contabilizados normalmente.
Lula y Flávio Bolsonaro disputan la presidencia
El balotaje enfrentó a dos dirigentes que representan proyectos políticos diferentes y marcó un nuevo capítulo de la disputa entre el Partido de los Trabajadores y el espacio político encabezado por la familia Bolsonaro.
Lula, de 80 años, buscaba alcanzar su cuarto mandato presidencial. El mandatario gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó al poder en enero de 2023, después de derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.
Por su parte, Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por Río de Janeiro e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Fue elegido candidato del Partido Liberal después de que su padre quedara judicialmente impedido de competir en las elecciones.
Los resultados de la primera vuelta
La segunda vuelta presidencial se realizó después de las elecciones del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula alcanzó el 45,16%.
Como ninguno de los candidatos consiguió la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta, ambos avanzaron al balotaje de este domingo 25 de octubre.
La suspensión de la difusión de resultados dejó momentáneamente interrumpida la información oficial sobre el avance del escrutinio. Los porcentajes conocidos hasta las 17:06 representaban una porción mínima del total de votos, por lo que el resultado de la elección permanecía abierto.