Balotaje en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se disputan la Presidencia

Brasil celebra este domingo 25 de octubre una segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en una elección que concentra la atención de América Latina por sus posibles consecuencias políticas y económicas. Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar en un balotaje que definirá quién gobernará la principal economía de la región.

El actual mandatario busca alcanzar un cuarto mandato no consecutivo, mientras que el senador del Partido Liberal aspira a llevar nuevamente el apellido Bolsonaro al Palacio del Planalto. La elección se presenta ajustada después de una primera vuelta en la que ambos candidatos quedaron separados por menos de dos puntos porcentuales.

Según los resultados consignados en el escrutinio de la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, equivalente a 56,1 millones de sufragios, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, con 53,8 millones. Las últimas encuestas difundidas antes del balotaje mostraron una reducción de la diferencia y un escenario de empate técnico.

Lula busca revertir el resultado y alcanzar su cuarto mandato

A los 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una nueva elección decisiva en su extensa trayectoria política. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) intenta revertir la diferencia de la primera vuelta y continuar al frente del gobierno brasileño.

Nacido en 1945 en Pernambuco, Lula creció en una familia de bajos recursos y se trasladó durante su infancia a San Pablo. Comenzó a trabajar desde joven y se convirtió en dirigente sindical metalúrgico durante la dictadura militar.

Su participación en las huelgas obreras lo proyectó a la política nacional. Fue uno de los fundadores del PT y llegó por primera vez a la Presidencia en 2003, después de tres derrotas electorales.

Gobernó durante dos períodos consecutivos, hasta 2010. Posteriormente, su trayectoria quedó atravesada por investigaciones judiciales por corrupción. En 2018 fue encarcelado, pero sus condenas fueron anuladas y recuperó sus derechos políticos.

En 2022 regresó a la Presidencia tras derrotar a Jair Bolsonaro. Cuatro años después, vuelve a disputar el poder, esta vez frente al hijo mayor del expresidente.

Flávio Bolsonaro busca continuar el proyecto político de su padre

El candidato opositor, Flávio Bolsonaro, es abogado, senador y el mayor de los cinco hijos de Jair Bolsonaro. Comenzó su carrera política como diputado estatal en Río de Janeiro a los 21 años y llegó al Senado a los 37.

Su candidatura está estrechamente vinculada al movimiento político encabezado por su padre, quien fue condenado por su participación en un intento de golpe de Estado.

Durante la campaña, Flávio intentó combinar la continuidad del bolsonarismo con un perfil público menos confrontativo que el del expresidente.

En un acto realizado en Río de Janeiro, reconoció las dificultades de construir una trayectoria propia bajo el peso político de su apellido.

“Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”, afirmó. También definió a su padre como su “brújula” y se presentó como un Bolsonaro “más moderado”.

El senador centró parte de su campaña en propuestas de seguridad pública, reducción del gasto estatal y reformas económicas, aunque aclaró que no contempla privatizar Petrobras, Banco do Brasil ni Caixa Econômica Federal.

El respaldo de Javier Milei y la dimensión regional

La elección brasileña también adquirió relevancia en la política latinoamericana por los vínculos de ambos candidatos con distintos gobiernos de la región.

El presidente argentino Javier Milei manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro desde el lanzamiento de su candidatura, en julio, y mantuvo sus cuestionamientos al gobierno de Lula.

Después de la primera vuelta, el senador brasileño agradeció ese apoyo y expresó su intención de acercar las relaciones entre Argentina y Brasil en caso de llegar a la Presidencia.

Flávio también destacó las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, a las que hizo referencia durante su campaña.

El resultado tendrá especial importancia para Argentina por la relación comercial entre ambos países y su participación conjunta en el Mercosur.

Los desafíos económicos que enfrentará el próximo presidente

Más allá del resultado electoral, la próxima administración brasileña deberá afrontar un escenario de desaceleración económica, tasas de interés elevadas y presiones sobre las cuentas públicas.

Según las proyecciones de BBVA Research, la economía brasileña crecería un 2,1% durante 2026 y un 1,8% en 2027, con riesgos de una desaceleración mayor.

La consultora advirtió que el crecimiento “sigue moderándose”, en un contexto que plantea desafíos para la inversión, el consumo y las finanzas estatales.

El economista Honorio Zabaleta, de Eco Go, explicó a Ámbito que cualquiera de los dos candidatos deberá priorizar la estabilidad fiscal. “La prioridad es presentar un programa fiscal creíble que permita estabilizar la deuda pública y reducir la incertidumbre”, sostuvo.

Según las estimaciones citadas por el especialista, el déficit fiscal financiero equivale aproximadamente al 9% del Producto Bruto Interno brasileño.

Las diferencias económicas entre Lula y Bolsonaro

Zabaleta consideró que una nueva administración de Lula podría concentrarse en controlar el gasto público sin abandonar las políticas sociales ni la inversión estatal.

Sin embargo, señaló que el mandatario enfrentaría dificultades para transmitir credibilidad a los inversores en materia fiscal.

Respecto de Flávio Bolsonaro, el economista planteó que podría impulsar una agenda de mayor disciplina fiscal, reducción del gasto, privatizaciones y reformas estructurales.

Estas perspectivas corresponden a evaluaciones de analistas y no constituyen medidas confirmadas para el próximo gobierno.

En este contexto, los mercados financieros siguen de cerca el resultado electoral y las primeras señales económicas que puedan surgir después del balotaje.

Una elección con impacto en Argentina y América Latina

La definición presidencial brasileña tendrá consecuencias que exceden las fronteras del país. Brasil es un socio comercial fundamental para Argentina y una de las principales economías de América Latina.

Las decisiones del próximo gobierno sobre política fiscal, comercio exterior, industria y Mercosur podrían modificar las condiciones del intercambio regional.

Para Argentina, será especialmente importante la evolución del real brasileño, el nivel de actividad económica y la demanda de productos industriales.

El resultado también marcará el rumbo de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en un escenario de diferencias políticas entre Lula y Milei.

Con más de 158 millones de electores convocados, Brasil define este domingo si Lula continúa en la Presidencia o si Flávio Bolsonaro inaugura una nueva etapa del movimiento político fundado por su padre.