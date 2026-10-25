Patronato recibe a Agropecuario en un partido crucial para asegurar la permanencia

Patronato recibirá este domingo a Agropecuario en un partido clave para asegurar su permanencia en la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 35 de la Zona B, con arbitraje de Álvaro Carranza.

El equipo de Paraná suma 37 puntos y depende de sus propios resultados para conservar la categoría, según publicó Solo Ascenso. Sin embargo, la paridad en la zona obliga al Rojinegro a sumar para evitar complicaciones en la recta final del campeonato,

El entrenador Marcelo Fuentes analiza modificaciones en la formación titular, especialmente en el ataque, mientras que la principal novedad en defensa será el regreso de Nahuel Genez, recuperado de una molestia muscular.

Los cambios que analiza Marcelo Fuentes

De cara al compromiso ante Agropecuario, el cuerpo técnico evalúa alternativas para fortalecer el funcionamiento ofensivo del equipo.

La ausencia de Juan Salas obliga a Fuentes a modificar sus planes. Una de las posibilidades es incluir a Benjamín Bravo desde el inicio, mientras que otra alternativa consiste en retrasar a Franco Soldano al mediocampo.

Esta última variante permitiría conformar una dupla ofensiva integrada por Hernán Rivero y Renzo Reynaga, con la intención de generar mayor presencia en el área rival.

En defensa, Genez volvería a ocupar un lugar entre los titulares después de superar una molestia muscular. Su ingreso se produciría en reemplazo de Santiago Piccioni.

La probable formación de Patronato ante Agropecuario

Con las variantes que analiza el entrenador, Patronato podría salir al campo de juego con la siguiente alineación:

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Franco Soldano o Benjamín Bravo, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga.

La principal incógnita pasa por la conformación del mediocampo y el ataque, donde Fuentes deberá definir la distribución de los futbolistas para buscar los tres puntos.

Los otros resultados que seguirá Patronato

Además de su compromiso en el Grella, el conjunto entrerriano estará pendiente de otros encuentros que pueden influir en la lucha por la permanencia.

Uno de ellos será el partido entre Temperley y Chacarita, programado para este domingo.

También tendrá importancia el enfrentamiento del lunes entre Deportivo Maipú y Güemes, cuyos resultados podrían modificar las posiciones de la Zona B.

De todos modos, Patronato mantiene la posibilidad de asegurar su continuidad en la categoría a partir de sus propias actuaciones.

El encuentro ante Agropecuario representa, por lo tanto, una oportunidad para sumar tres puntos fundamentales y afrontar con mayor tranquilidad el tramo decisivo de la Primera Nacional.