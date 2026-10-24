Patronato pierde a Juan Carlos Salas para lo que resta de la temporada: recibió tres fechas de suspensión

La suspensión de Juan Carlos Salas en Patronato representa una baja importante para el equipo paranaense en el tramo decisivo de la Primera Nacional. El mediocampista recibió tres fechas de sanción por su expulsión ante Tristán Suárez y no podrá volver a jugar en lo que resta de la temporada, cuando el Rojinegro se disputa la permanencia en la categoría.

La resolución fue confirmada este jueves mediante el Boletín N° 6964 del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y difundida por Análisis Digital. La medida se fundamenta en el artículo 12.3 del Código Disciplinario y deja al futbolista fuera de los compromisos pendientes.

Salas había sido expulsado cuando faltaban cinco minutos para finalizar el encuentro frente a Tristán Suárez, disputado en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza. La tarjeta roja llegó después de una protesta dirigida al árbitro Gastón Monsón Brizuela, durante el partido que Patronato perdió por 1 a 0.

Otra sanción para el cuerpo técnico

El mismo boletín disciplinario también incluyó una sanción para Fabián Ezequiel Frestofelippo, entrenador de arqueros e integrante del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes.

En su caso, existe la posibilidad de sustituir la suspensión mediante el pago de una multa de $840.000, según lo establecido en la resolución de la AFA.

La ausencia de Salas obliga al entrenador a reorganizar el mediocampo para las últimas presentaciones. La sanción llega en un momento especialmente delicado, con Patronato apenas un punto por encima de Chacarita y Nueva Chicago, equipos ubicados en zona de descenso.

Los dos partidos que le quedan a Patronato

El Rojinegro recibirá este domingo, desde las 16 horas, a Agropecuario de Carlos Casares, por la 35ª fecha de la Zona B. Será su última presentación de la temporada como local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Posteriormente, el conjunto paranaense visitará a Atlético de Rafaela en el cierre del campeonato, otro compromiso determinante para sus aspiraciones de continuar en la Primera Nacional.

Con la sanción confirmada, Salas no estará disponible para ninguno de los dos encuentros. Patronato deberá afrontar la definición de su permanencia sin uno de sus mediocampistas.