Pelea entre jugadores de Patronato y VF: las posibles sanciones que se aplicarían a los clubes

Una violenta pelea entre jugadores de Patronato y VF dejó seis heridos leves y seis expulsados durante un partido de la categoría Sub 20 de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Los incidentes ocurrieron este lunes, una vez finalizado el encuentro, y obligaron a intervenir al personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad.

Al respecto, el encargado de la División Eventos Deportivos de la Jefatura Departamental Paraná, comisario Héctor Adrián Heintze, explicó a Elonce que el enfrentamiento comenzó después de que Patronato revirtiera el resultado en los últimos minutos del partido, que hasta entonces ganaba VF por 2 a 1.

“Cuando el árbitro finalizó el partido se produjo un pleito entre los planteles, en la que participaron casi todos los jugadores. Según el informe arbitral, fueron expulsados tres futbolistas de cada equipo”, precisó el funcionario policial.

Cómo comenzó la pelea entre Patronato y VF

Heintze señaló que el encuentro se había desarrollado con normalidad hasta el pitazo final, cuando la tensión por el resultado derivó en agresiones físicas entre integrantes de ambos equipos.

“Debido a la magnitud de la pelea, debió intervenir el personal policial que estaba apostado en el operativo, tanto para separar a los jugadores como para mantener a salvo a la terna arbitral”, explicó.

El comisario aclaró que el enfrentamiento dentro del campo de juego involucró solamente a futbolistas, sin participación de integrantes de los cuerpos técnicos ni de otras personas que se encontraban en los bancos de suplentes.

Sin embargo, la violencia se extendió hacia las tribunas, donde se registraron lanzamientos de piedras. “Los hechos de violencia se trasladaron hacia las tribunas porque se registraron piedrazos desde la parcialidad de VF”, confirmó Heintze.

Pelea entre jugadores de Patronato y VF: heridos, expulsados y posibles sanciones

Seis jugadores heridos y atención médica en el lugar

Como consecuencia de los enfrentamientos, seis futbolistas debieron recibir asistencia médica por lesiones sufridas durante la pelea.

Una ambulancia que se encontraba en el lugar ingresó al campo de juego una vez controlada la situación y examinó a los jugadores afectados. “Cuando se normalizó la situación, ingresó la ambulancia y revisó a los jugadores que tenían algunas lesiones propias del conflicto”, detalló el comisario.

Heintze llevó tranquilidad respecto del estado de salud de los involucrados y aseguró que las lesiones no fueron de gravedad.

El funcionario confirmó, además, que no hubo personas detenidas ni demoradas por los incidentes.

Incidentes tras una pelea entre Patronato y VF (captura de video de Reporte 100.7)

Qué pasó con los árbitros durante los incidentes

La terna arbitral fue resguardada por el personal policial mientras se desarrollaba la pelea.

Según explicó Heintze, los árbitros fueron acompañados hasta los vestuarios para evitar que quedaran expuestos a las agresiones.

“Los árbitros fueron resguardados, llevados a su vestuario y luego se retiraron de la cancha sin ningún inconveniente”, señaló.

El comisario destacó que la intervención policial permitió controlar rápidamente el enfrentamiento y evitar que la situación se agravara.

Las sanciones que podrían recibir los clubes

Tras los incidentes, el Tribunal de Disciplina de la Liga Paranaense de Fútbol deberá analizar el informe arbitral y resolver las sanciones deportivas correspondientes a los jugadores involucrados.

Heintze explicó que, además de las medidas disciplinarias dentro del fútbol, se iniciará una investigación administrativa policial por los hechos de violencia registrados en las tribunas.

“Ahora interviene el Tribunal de Disciplina de la Liga en cuanto a los jugadores. Cuando los hechos se trasladan a las tribunas, se inicia una investigación administrativa policial”, indicó.

En ese marco, señaló que podrían evaluarse medidas preventivas para futuros encuentros, aunque aclaró que todavía no existe una resolución.

“Se pueden tomar medidas que van desde sanciones individuales o colectivas hasta la prohibición de público. Son cuestiones que todavía deben considerarse”, manifestó.

Preocupación por la violencia en el fútbol juvenil

El comisario expresó su preocupación por lo ocurrido, especialmente porque los protagonistas son jugadores jóvenes que atraviesan una etapa de formación deportiva.

“Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en el comportamiento que deben tener y desarrollar para que estas cosas no sucedan”, afirmó.

De todas maneras, Heintze sostuvo que este tipo de episodios no son habituales en la competencia local.

“En Paraná tenemos una liga totalmente tranquila. Son hechos aislados que, por lo general, empiezan no en las tribunas, sino entre los propios participantes del partido, y eso a veces genera que la violencia se traslade al público”, explicó.

El funcionario remarcó que la seguridad en los espectáculos deportivos es una preocupación permanente y que la intervención policial busca impedir que estos episodios se repitan.

“Siempre nos preocupa la violencia y por eso intervenimos rápidamente”, concluyó.

La Liga Paranaense de Fútbol deberá determinar ahora las sanciones correspondientes a los seis jugadores expulsados, mientras la Policía analizará los incidentes registrados entre los espectadores y las posibles medidas de seguridad para próximos encuentros.