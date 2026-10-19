Violenta pelea entre jugadores de Patronato y VF: denuncian seis futbolistas heridos

Una pelea entre jugadores de Patronato y VF se produjo al finalizar un partido de la categoría Sub-20 de la Liga Paranaense de Fútbol. Hubo golpes de puño, lanzamiento de piedras e intervención policial. Futbolistas rojinegros denunciaron que seis compañeros resultaron heridos.
Una violenta pelea entre jugadores de Patronato y VF se registró este lunes por la tarde, al finalizar el partido de ida de los cuartos de final de la categoría Sub-20 de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El enfrentamiento incluyó golpes de puño y lanzamiento de piedras desde la tribuna local. Según denunciaron futbolistas rojinegros, al menos seis integrantes del plantel debieron recibir atención médica.
El episodio ocurrió en el predio del Club VF, donde el conjunto visitante se impuso por 3 a 2. Una vez terminado el encuentro, se produjo un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos que motivó la intervención del personal policial encargado del operativo de seguridad.
La Sección Seguridad Deportiva de la Jefatura Departamental Paraná confirmó oficialmente que futbolistas de los dos planteles protagonizaron una pelea. Además, informó que desde la tribuna local arrojaron piedras hacia el campo de juego y que uno de los árbitros asistentes recibió escupitajos y líquidos.
Jugadores de Patronato denunciaron agresiones y lesiones
De acuerdo con lo publicado por Reporte 100.7, integrantes del plantel de Patronato se comunicaron con ese medio para denunciar que habían sido agredidos por futbolistas del equipo rival.
Los jugadores enviaron videos de los incidentes y aseguraron que al menos seis futbolistas rojinegros necesitaron atención médica como consecuencia de los golpes recibidos. Según sus testimonios, varios presentaban lesiones en la zona de la cabeza.
Los denunciantes también manifestaron que uno de los jueces de línea habría sido alcanzado por elementos contundentes arrojados desde la parcialidad local. Esta situación fue mencionada por los futbolistas, mientras que el informe policial confirmó el lanzamiento de piedras y otras agresiones contra el arbitraje.
Intervención policial tras los incidentes
Ante el enfrentamiento, los efectivos afectados a la seguridad del encuentro intervinieron para controlar la situación y evitar que continuaran las agresiones. Según el parte oficial, el personal policial procedió a resguardar a la terna arbitral y dispuso el desalojo del público presente en el predio.
Mientras tanto, se aguardaban los resultados de los estudios médicos practicados a los jugadores afectados para determinar la gravedad de las lesiones denunciadas.
Los incidentes se produjeron en una instancia decisiva de la competencia juvenil, después del triunfo de Patronato por 3 a 2 en el encuentro de ida de los cuartos de final.