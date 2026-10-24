Rosario Central le ganó a Huracán y quedó como líder de la tabla anual del fútbol argentino

Rosario Central venció 2-0 a Huracán este sábado en el Gigante de Arroyito, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con un gol de Emanuel Coronel, el equipo rosarino consiguió tres puntos importantes y quedó en lo más alto de la tabla anual, en la recta final de la fase regular.

El encuentro tuvo como protagonista al defensor Emanuel Coronel, quien abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo. Jaminton Campaz envió un centro desde la izquierda y el futbolista conectó de cabeza para vencer al arquero Hernán Galíndez.

ROSARIO CENTRAL VENCIÓ A HURACÁN EN ARROYITO | #Rosariocentral 2-0 #Huracan | Resumen

Con la ventaja, el Canalla buscó ampliar la diferencia y generó nuevas situaciones de peligro. Una de las más claras llegó a los 33 minutos, cuando Agustín Sández quedó frente al arco, pero Galíndez respondió con una atajada que evitó el segundo tanto.

El segundo gol llegó a los 84' de la mano de Ángel Di María.

Un gol anulado y la expulsión de Jorge Almirón

Huracán también tuvo oportunidades para llegar al empate. Sobre el cierre de la primera etapa, Jordy Caicedo convirtió para el conjunto visitante, pero el árbitro Yael Falcón Pérez, tras la intervención del VAR, anuló el tanto por posición adelantada.

El final del primer tiempo tuvo otro momento destacado: Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central, recibió una tarjeta roja directa por una acción antideportiva. De esta manera, el técnico debió dejar el campo de juego antes del descanso.

Pese a ese episodio, el equipo local logró sostener la ventaja durante el complemento. Huracán intentó encontrar espacios para igualar el marcador, mientras que Central procuró aprovechar las oportunidades para sentenciar el partido.

Rosario Central se afirma en la tabla anual

Durante el segundo tiempo, el conjunto rosarino tuvo algunas aproximaciones para ampliar la diferencia, entre ellas un remate de Ángel Di María que no encontró el arco. Huracán, por su parte, buscó el empate, pero no logró superar la defensa local ni convertir las chances que generó.

El resultado le permitió a Rosario Central sumar una victoria clave en la etapa decisiva del campeonato. Con el triunfo ante el Globo, el Canalla quedó como líder de la tabla anual y trasladó la presión a sus perseguidores, en una definición que también contempla la clasificación a las copas internacionales de 2027.