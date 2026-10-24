Domingo fresco y nublado en Entre Ríos: las temperaturas previstas para cada ciudad

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos para el domingo 25 de octubre anticipa una jornada con abundante nubosidad, temperaturas frescas y viento predominante del sur. Según las previsiones de Meteored, las máximas oscilarán entre los 18 y los 21 grados en distintas localidades de la provincia, después de varios días marcados por la inestabilidad.

En Paraná, el portal meteorológico prevé una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados. Para la tarde, alrededor de las 17 horas, se espera cielo cubierto, con aproximadamente 17 grados y viento del sur de entre 19 y 34 kilómetros por hora.

El panorama será similar en buena parte del territorio entrerriano. Las previsiones muestran una importante presencia de nubes, aunque para las 17 no se esperan precipitaciones en Paraná, Concordia, Gualeguaychú ni Concepción del Uruguay.

Temperaturas previstas para las principales ciudades

En Concordia, se pronostica una mínima de 14 grados y una máxima de 21 grados. Durante la tarde, la temperatura rondaría los 20 grados, con cielo cubierto y viento del sur de entre 20 y 43 kilómetros por hora.

Para Gualeguaychú se anuncian temperaturas de entre 13 y 18 grados, mientras que Concepción del Uruguay tendrá una mínima de 13 y una máxima de 20 grados. En ambas localidades predominaría la nubosidad durante la tarde.

En otras ciudades, las máximas previstas son de 21 grados en Chajarí y La Paz, 19 grados en Crespo, 18 grados en Nogoyá y Victoria, y 21 grados en Bovril. Estos valores muestran diferencias moderadas entre el norte y el sur provincial.

Cómo seguirá el tiempo después de las lluvias

La previsión llega después de una semana en la que se alternaron períodos de inestabilidad y precipitaciones en Entre Ríos.

Para este domingo, los datos de Meteored consultados muestran condiciones mayormente nubladas y bajas probabilidades de precipitación durante la tarde en las principales ciudades relevadas.

De todos modos, el pronóstico puede modificarse con nuevas actualizaciones. Para conocer eventuales alertas meteorológicas, se recomienda seguir las comunicaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente antes de realizar actividades al aire libre.