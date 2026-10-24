Tiempo en Entre Ríos: renovaron la alerta por tormentas y anticipan cuándo llegará la mejora

El tiempo en Entre Ríos continuará inestable este sábado 24 de octubre, después de una madrugada de lluvias intensas y actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas para nueve departamentos de la provincia.

El aviso comprende a Paraná, La Paz, Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay y Diamante. En las ciudades del centro y norte relevadas, el pronóstico mantiene probabilidades de tormentas durante la mañana y de lluvias hacia la tarde.

Aunque algunas localidades tendrán una disminución de las precipitaciones durante este sábado, el domingo volverán a presentarse condiciones inestables. La mejora del tiempo aparece hacia la noche del domingo, mientras que el lunes se perfila sin lluvias en las ciudades consultadas de Entre Ríos.

Cómo seguirá este sábado en el centro y norte provincial

En Paraná se prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C. La probabilidad de precipitaciones será del 40% al 70% durante la mañana, bajará al 10%-40% por la tarde y llegará al 0% durante la noche.

La Paz y Villaguay presentan un panorama similar, con temperaturas entre 14 y 22 °C y una disminución de la probabilidad de lluvia hacia el cierre del día. En ambas ciudades, al igual que en Paraná, se anticipan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En Federación y Concordia, las temperaturas oscilarán entre 15 y 23 °C. Las tormentas de la mañana darán paso a lluvias durante la tarde, con probabilidades del 10% al 40%, mientras que por la noche se espera cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

El sur tendrá lluvias y el domingo seguirá inestable

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el sábado tendrá mínimas de 13 °C y máximas de 21 °C. Se esperan lluvias por la mañana, una pausa durante la tarde y nuevas probabilidades de precipitaciones por la noche. Victoria tendrá temperaturas similares, con posibilidad de chaparrones al finalizar la jornada.

El domingo, el tiempo volverá a mostrar inestabilidad en el centro y norte de Entre Ríos. Para Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación se prevén precipitaciones desde la madrugada hasta la tarde, con probabilidades del 10% al 40%. Las mínimas serán de 13 °C y las máximas de 20 °C.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el domingo tendrá valores de entre 12 y 18 °C; en Victoria, la máxima llegará a 19 °C. Las tres ciudades también mantendrán posibilidades de lluvia durante buena parte del día, pero por la noche el pronóstico indica cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

La semana comenzará fresca y con menos nubosidad

El lunes 26 se espera una mejora más sostenida. Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación tendrán mínimas de 8 °C y máximas de 22 °C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

En el sur provincial, el inicio de la semana será algo más fresco: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Victoria registrarán mínimas de 7 °C y máximas de 21 °C. Los vientos disminuirán y se ubicarán entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Desde el martes se anticipa un ascenso gradual de las temperaturas. Las máximas llegarán a 23 o 24 °C, según la localidad, y el miércoles alcanzarán entre 25 y 26 °C, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas para esa jornada.