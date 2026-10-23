Ibicuy se prepara para la creciente del Paraná: asisten a familias, construyen defensas y trasladan hacienda

Ibicuy se prepara para la creciente del río Paraná

Ibicuy se prepara para la creciente del río Paraná con asistencia preventiva a familias de zonas ribereñas, obras de defensa y traslado de ganado. Aunque el nivel del agua permanece dentro de los parámetros normales, las autoridades municipales estiman que los primeros efectos de la crecida que afecta al norte de Entre Ríos, Corrientes y Misiones podrían sentirse en aproximadamente dos semanas.

El intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, explicó a Elonce que actualmente el río registra una altura cercana a un metro, mientras que el nivel de alerta se establece en dos metros y el de evacuación en 2,30 metros.

“Estamos con niveles normales todavía, pero sabemos que toda esa gran masa de agua que hoy está afectando a las localidades ribereñas de Corrientes y Misiones, va a llegar acá. En función de eso nos estamos preparando para atender las zonas que habitualmente son críticas”, señaló.

Refuerzan las defensas sobre la Ruta 45

El municipio trabaja desde abril en la construcción de terraplenes, mejoras de drenaje y defensas en sectores vulnerables, especialmente sobre la Ruta Provincial 45, cerca del arroyo Brazo Largo.

En uno de los puntos más bajos de esa ruta se colocan más de 600 bolsones de arena para impedir el avance del agua. La zona se encuentra a pocos metros del arroyo Brazo Largo y a una distancia aproximada de entre 50 y 100 metros del Paraná Guazú.

“Nuestro objetivo como municipio es trabajar en seco, haciendo todo lo que tenemos que hacer con la mayor antelación posible”, explicó el intendente.

Ibicuy se prepara para la creciente del río Paraná

Las defensas incluyen una cobertura de arena seca para rellenar los espacios entre los bolsones y una lámina plástica gruesa que funciona como protección exterior.

El jefe comunal advirtió que ese sector presenta una dificultad particular porque el agua puede avanzar desde ambos lados de la ruta. “El agua llega tanto del lado del río como del campo, porque dentro de esos campos hay arroyos colectores del río Paranacito y el arroyo Baltasar”, detalló Maneiro.

Trasladan ganado desde las islas

La creciente también comenzó a modificar la actividad ganadera en las islas y zonas rurales del departamento.

Según indicó el intendente, durante los últimos 20 días se intensificó el traslado de animales hacia tierra firme, tanto desde sectores cercanos a Ibicuy como desde Mazaruca.

Traslado de hacienda en Ibicuy (foto Elonce)

“Se está moviendo muchísimo ganado en nuestra zona. Permanentemente están saliendo jaulas tanto de la zona lindera a Ibicuy como de Mazaruca”, afirmó Maneiro.

El municipio colabora con los productores y vecinos mediante la disponibilidad de vehículos, maquinaria y asistencia logística.

Asisten a familias y preparan posibles evacuaciones

Las autoridades municipales también recorren las viviendas ubicadas sobre la costa para ayudar a sus habitantes a trasladar pertenencias y proteger electrodomésticos antes de una eventual inundación.

Muchas casas cuentan con altillos o construcciones elevadas donde los vecinos pueden resguardar sus bienes.

“La idea es ayudarlos a que hagan todos estos movimientos y la logística familiar ahora, antes de que tengamos el agua encima”, explicó el intendente.

Ibicuy se prepara para la creciente del río Paraná (foto Municipalidad de Ibicuy)

El municipio realizó dos relevamientos de familias en zonas vulnerables, uno de ellos junto con Prefectura y personal de Salud. La última actualización permitió identificar especialmente a los habitantes de las islas, donde una eventual evacuación podría presentar mayores dificultades.

Aunque todavía no se registran niveles críticos, el jefe comunal reconoció que podrían producirse evacuaciones si el río continúa creciendo.

“Puede haber evacuados. Nosotros tenemos previstos determinados lugares en caso de que se necesiten, pero nuestra forma de llevar adelante esta contingencia ha sido colaborar con anticipación”, sostuvo.

También señaló que algunas familias prefieren permanecer en sus viviendas, por lo que se trabaja para brindarles asistencia y traslados cuando sean necesarios.

Compraron 8.000 bolsas y reforzaron el equipamiento

Para afrontar una eventual emergencia hídrica, el municipio incorporó un tractor 4x4, dos acoplados, motobombas y grupos electrógenos.

Además, durante el último fin de semana recibió 8.000 bolsas adquiridas para las tareas de defensa.

El intendente destacó la colaboración de empresas areneras y otros establecimientos privados de la zona, con los que comenzaron a coordinar acciones hace aproximadamente cuatro meses.

También informó que se construyeron diques de contención en barrios expuestos a inundaciones, con el objetivo de separar el agua de lluvia de la proveniente de una eventual creciente y facilitar su extracción mediante bombeo.

Coordinan acciones con Defensa Civil, el Ejército y Vialidad

El intendente anticipó que personal de Defensa Civil provincial, del Ejército y de Vialidad recorrería los sectores donde se ejecutan las obras para evaluar posibles mejoras.

Asimismo, destacó la asistencia del Gobierno de Entre Ríos y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en la reparación de las principales bombas de achique utilizadas en el sistema de defensa de Ibicuy.

Ibicuy se prepara para la creciente del río Paraná (foto Municipalidad de Ibicuy)

“El trabajo con la provincia viene desde el inicio del año, incluso desde el año pasado, con una asistencia importante para la reparación de las bombas principales”, indicó.

Por último, reiteró que la prioridad es completar los trabajos mientras el río permanece en niveles normales, ante la posibilidad de que la creciente comience a impactar en la localidad dentro de aproximadamente dos semanas.