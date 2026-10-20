Impactante video de un dron muestra cómo avanza la creciente en Santa Elena

La creciente del río Paraná continúa avanzando en Santa Elena, donde este martes 20 de octubre el nivel del agua alcanzó los 5,03 metros, según los registros de Prefectura Naval Argentina. La medición representó un incremento de tres centímetros respecto del lunes y reflejó la evolución del río en medio de las previsiones relacionadas con el fenómeno climático de El Niño.

De acuerdo con los datos oficiales, el nivel de alerta para el puerto local se encuentra establecido en 6,90 metros, mientras que la marca de evacuación se ubica en 7,25 metros. Por el momento, el río permanece por debajo de ambos valores, aunque su avance comenzó a hacerse visible en sectores de la costa.

Las imágenes captadas mediante un dron, a las que accedió el medio local La Sexta, mostraron cómo el agua avanzó sobre las obras del paseo costero. La creciente todavía se encontraba a varios metros de la avenida Costanera, pero las fotografías permitieron observar el aumento de la superficie cubierta por el río.

Santa Elena se preparó ante una posible creciente extraordinaria

El avance del Paraná se produjo en un contexto de preocupación por las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. El pasado 10 de agosto, el secretario de Obras y Servicios Públicos de Santa Elena, Martín Bonazzola, había explicado a Elonce las medidas preventivas adoptadas por el municipio.

En aquella oportunidad, el funcionario confirmó la conformación de un comité de emergencia encabezado por el intendente e integrado por distintas instituciones y áreas municipales. El objetivo fue coordinar acciones ante una eventual inundación y reducir los riesgos sobre la infraestructura urbana.

“Tenemos mucha infraestructura que puede ser afectada obviamente por esta creciente del río principalmente y estamos trabajando con todas las instituciones. Se ha formado un comité de emergencia encabezado por el intendente con distintas organizaciones y todo el equipo municipal”, explicó Bonazzola.

Foto: Captura de video de La Sexta.

La infraestructura costera, entre las principales preocupaciones

Una de las particularidades de Santa Elena es que prácticamente no cuenta con población asentada directamente sobre la ribera del Paraná. Esta situación disminuye el riesgo de evacuaciones por el avance del río, aunque no elimina la posibilidad de daños materiales.

Las autoridades municipales habían advertido que una creciente extraordinaria podría comprometer infraestructura estratégica. También señalaron que las precipitaciones abundantes podrían provocar inconvenientes en sectores próximos a los arroyos internos de la localidad.

Durante la entrevista de agosto, Bonazzola indicó que las proyecciones disponibles contemplaban la posibilidad de que el río alcanzara niveles superiores a los registrados durante la histórica inundación de 1983. Sin embargo, se trataba de una previsión y no de una confirmación sobre la altura que finalmente alcanzaría el Paraná.

Foto: Captura de video de La Sexta.

Coordinación con Provincia y organismos nacionales

Como parte de las tareas preventivas, el municipio había establecido contactos con el Gobierno de Entre Ríos y organismos nacionales para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

“Se está en contacto permanentemente con Provincia. Inclusive ya hemos tenido contacto con la gente de Nación con alguna capacitación respecto a distintas cuestiones que se pueden ir presentando”, señaló Bonazzola durante aquella entrevista con Elonce.

Mientras tanto, la evolución del río continúa siendo un aspecto central para el seguimiento de la situación en Santa Elena. Con una altura de 5,03 metros, el Paraná se encontraba a 1,87 metros del nivel de alerta y a 2,22 metros de la marca de evacuación.

Las imágenes aéreas difundidas este martes permitieron dimensionar el avance del agua sobre el sector costero, mientras que los registros de Prefectura constituyen la referencia para evaluar los cambios en la altura del río durante los próximos días.