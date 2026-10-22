Creciente del Paraná: Defensa Civil recorrió zonas vulnerables de Santa Elena y La Paz

La creciente del río Paraná motivó una serie de recorridas preventivas de la Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos por las ciudades de Santa Elena y La Paz. El objetivo fue identificar sectores vulnerables, evaluar posibles riesgos y coordinar acciones con los municipios y los Bomberos Voluntarios.

Las actividades estuvieron encabezadas por el director general de Defensa Civil, Víctor Chanenco, y el secretario del organismo, Cristian Galli. Ambos participaron de relevamientos territoriales para analizar posibles escenarios ante el avance del agua, en el contexto del seguimiento del fenómeno climático El Niño.

En Santa Elena, las autoridades fueron recibidas por Gloria Chaves e Iván Schnitman, integrantes de la comisión directiva de Bomberos Voluntarios; el jefe del Cuerpo Activo, Alejandro Aguiar; y los bomberos Jorge Alegre, Gabriel Méndez y Omar Sosa.

(GdER)

Inspeccionaron sectores vulnerables de Santa Elena

Durante la recorrida, los equipos inspeccionaron la costanera, las inmediaciones del arroyo Gómez, el ex frigorífico y el barrio Los Cuarteles, considerados puntos de interés para evaluar posibles consecuencias de la creciente.

También dialogaron con vecinos, quienes compartieron experiencias de inundaciones anteriores. Estos testimonios permitieron reunir antecedentes sobre el comportamiento del agua y orientar las tareas de prevención.

Otro punto importante fue la inspección de la toma de agua potable. Las autoridades acordaron elevar un informe preventivo a la Dirección de Hidráulica provincial para evaluar medidas que permitan anticipar eventuales inconvenientes en el suministro.

(GdER)

Coordinación preventiva en La Paz

En La Paz, los representantes de Defensa Civil recorrieron distintos sectores junto al secretario de Obras Públicas, Nicolás Merlo; el secretario de Desarrollo Social, Josías Garnier; el secretario de Gobierno, Matías Camino; y la coordinadora de Áreas Territoriales, Ivon Iriondo.

La actividad permitió avanzar en la identificación de áreas que podrían resultar afectadas y fortalecer la articulación entre los equipos provinciales y municipales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos relevamientos forman parte de las acciones preventivas destinadas a anticipar contingencias, planificar intervenciones y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones vinculadas con la creciente del Paraná.