Súper Niño en el Litoral: en Hernandarias preocupan más las tormentas que la creciente del río

Hernandarias se prepara para los posibles efectos del fenómeno de El Niño, mientras el río Paraná continúa creciendo y alcanzaba los 4.52 metros este jueves en esa localidad. El intendente Juan Maldonado aseguró que actualmente no hay familias que deban ser evacuadas por el avance del agua, aunque reconoció que la mayor preocupación del municipio está relacionada con las tormentas intensas, las voladuras de techos y los daños que pueden provocar el viento y el granizo.

En diálogo con Elonce, el presidente municipal explicó que la localidad viene desarrollando tareas preventivas junto a distintas instituciones y que se encuentra en proceso de formalizar su sistema de Defensa Civil para mejorar la respuesta ante eventuales emergencias.

“Nuestra mayor preocupación en este momento no es tanto la crecida del río, sino los efectos de lluvias muy intensas, vientos fuertes o granizo”, afirmó Maldonado.

El río Paraná llegó a los 4.52 metros en Hernandarias

El intendente confirmó que este jueves el nivel del río Paraná alcanzó los 4.52 metros, una altura que ya permite observar el avance del agua sobre distintos sectores de la costa.

Sin embargo, aclaró que la situación se encuentra bajo control y que las medidas necesarias para adaptarse a la creciente fueron implementadas.

“En lo que respecta a la crecida del río, venimos bastante bien con las previsiones. No tenemos personas para evacuar en este momento, porque todo lo que se ha tenido que adaptar ya se hizo”, explicó.

Entre los trabajos preventivos, el intendente destacó las reparaciones realizadas en el embarcadero flotante de Hernandarias. “Hicimos una refacción de la pasarela de ingreso, previendo una crecida importante que después nos dificultaría arreglar el acceso con el río más alto”, señaló.

El funcionario explicó que las tareas permitieron resolver problemas pendientes desde hacía varios años. “No nos significó una gran inversión, nos llevó tiempo, pero ya estamos preparados para lo más difícil”, aseguró.

Maldonado indicó que las características de la zona ribereña permiten afrontar el incremento del caudal sin que actualmente resulte necesario trasladar familias. De todos modos, aseguró que el municipio mantiene el seguimiento de la evolución del río y de las condiciones meteorológicas previstas para los próximos meses.

Súper Niño en el Litoral: en Hernandarias preocupan más las tormentas que la creciente del río

Las tormentas intensas son la principal preocupación

Maldonado explicó que, a diferencia de lo que ocurre con la creciente del río, los fenómenos meteorológicos intensos pueden generar situaciones más difíciles de anticipar. Entre los principales riesgos mencionó las precipitaciones abundantes en períodos cortos, las ráfagas de viento y la caída de granizo.

“El mayor problema no está sobre la costa del río, sino en los lugares que pueden anegarse si tenemos lluvias intensas. Sobre todo, nos preocupan las tormentas que suelen ser bastante fuertes acá”, indicó.

El municipio está realizando un relevamiento de las viviendas que podrían verse afectadas por la acumulación de agua.

No obstante, el intendente explicó que Hernandarias cuenta con pendientes naturales que favorecen el escurrimiento. “No suele haber encharcamientos durante mucho tiempo. Pero momentáneamente pueden generarse inconvenientes en viviendas y eso estamos terminando de relevar”, precisó.

Advierten por voladuras de techos y daños por granizo

El presidente municipal recordó que Hernandarias ya sufrió consecuencias de tormentas fuertes y que algunas familias debieron recibir asistencia.

“Hemos tenido que asistir a familias después de tormentas grandes”, manifestó.

También señaló que los fenómenos meteorológicos provocaron daños en empresas de la localidad. “Han sido afectadas empresas por los vientos fuertes, que perjudicaron su capacidad productiva”, explicó.

Por esa experiencia, el municipio considera prioritario prepararse para responder ante posibles daños materiales y situaciones que requieran asistencia inmediata. “Una de las preocupaciones más grandes son las voladuras de techos o las roturas por granizo, que también son frecuentes”, advirtió.

Hernandarias busca formalizar su sistema de Defensa Civil

Otro de los ejes del trabajo preventivo es la conformación formal de un sistema local de Defensa Civil.

Maldonado explicó que el municipio mantiene desde hace años una coordinación entre instituciones, aunque todavía no cuenta con una estructura legalmente constituida.

“Estamos en un proceso de generación formal del sistema de Defensa Civil. Venimos trabajando muy bien entre las instituciones, algo que heredamos de la época de la pandemia, pero no tenemos un formato legal establecido”, detalló.

Según el intendente, esa articulación permitió responder adecuadamente a distintas emergencias, pero consideró necesario avanzar hacia una organización institucional más sólida.

“Hemos trabajado de manera coordinada, cumpliendo con los tiempos y los recursos necesarios. Formalizar el sistema nos va a ayudar, porque también hemos avanzado en organización y equipamiento”, sostuvo.

El funcionario destacó que el Gobierno provincial está colaborando en ese proceso.

“Provincia también está trabajando con nosotros para la conformación institucional de Defensa Civil. Es importante dar un paso más porque siempre puede aparecer algo inesperado que nos sorprenda por su complejidad”, señaló.

Qué pasará con las playas durante el verano

La creciente del río Paraná también genera incertidumbre sobre la próxima temporada turística en Hernandarias, donde las playas representan un atractivo importante para visitantes y residentes.

Consultado sobre las posibilidades de habilitar los balnearios durante el verano, Maldonado reconoció que el escenario todavía es incierto. “Es complicado, pero no es imposible. Muchas veces, cuando el río está bajo, se nos complica más que cuando está alto”, explicó.

Sin embargo, advirtió que una creciente excesiva podría impedir la habilitación de espacios de playa. “Si crece demasiado el río, no nos da margen para playa”, afirmó.

El intendente destacó que el turismo costero es importante para la economía local y también para los propios habitantes. “A nuestra gente le gusta mucho ir a la playa y disfrutar de la costa. Siempre está a la expectativa de lo que va a suceder”, expresó.

Por el momento, el municipio continuará evaluando las condiciones del río antes de definir las posibilidades para la temporada estival.

El río Paraná avanza sobre Herandarias (gentileza Juan Manuel Bula)

El Niño: prepararse para escenarios extremos sin descartar cambios en los pronósticos

Sobre las perspectivas climáticas para los próximos meses, Maldonado consideró necesario mantener las medidas preventivas, aunque recordó que los pronósticos estacionales no garantizan que ocurran fenómenos extremos.

“La idea nuestra es prepararnos para lo peor, aunque conservo la esperanza, por la opinión de algunos meteorólogos, de que se den condiciones para fenómenos extremos, pero que no necesariamente ocurran”, manifestó.

El intendente señaló que las previsiones de largo plazo pueden modificarse y que no siempre se cumplen de la manera anticipada. “Ya hemos visto en otras ocasiones que se hacen pronósticos a largo plazo y no necesariamente se tienen que cumplir. Pero obviamente nos estamos preparando para lo peor”, concluyó.

De esta manera, Hernandarias mantiene el seguimiento de la creciente del Paraná y concentra sus tareas preventivas en los posibles efectos de las tormentas, con relevamientos de viviendas, mejoras en infraestructura y la organización de un sistema formal de Defensa Civil.