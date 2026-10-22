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Sociedad Complicaciones por la creciente

La balsa La Maroma lleva más de 20 días sin funcionar y los caminos de acceso están deteriorados

Municipalidad de Villa Urquiza informó que el servicio de la balsa La Maroma continúa suspendido por la creciente del arroyo Las Conchas y las lluvias. La interrupción supera los 20 días y los caminos de acceso desde Colonia Avellaneda presentan complicaciones.

22 de Octubre de 2026
Balsa "La Maroma" de Villa Urquiza
Balsa "La Maroma" de Villa Urquiza Foto: Elonce

Municipalidad de Villa Urquiza informó que el servicio de la balsa La Maroma continúa suspendido por la creciente del arroyo Las Conchas y las lluvias. La interrupción supera los 20 días y los caminos de acceso desde Colonia Avellaneda presentan complicaciones.

El servicio de la balsa La Maroma permanece suspendido desde hace más de 20 días debido a la creciente del río Paraná y del arroyo Las Conchas, sumada al deterioro de los caminos de acceso. La Municipalidad de Villa Urquiza informó que la interrupción es momentánea y que se mantienen las evaluaciones de las condiciones hídricas y climáticas para determinar cuándo podrá restablecerse el cruce.

 

La suspensión afecta a quienes utilizan habitualmente la embarcación para trasladarse entre ambas márgenes del arroyo. La situación se agravó por las abundantes precipitaciones registradas en Paraná Campaña y otros sectores de Entre Ríos.

 

Según el informe municipal, los caminos de tierra que permiten acceder a la balsa desde la zona de Colonia Avellaneda se encuentran intransitables, lo que impide garantizar la seguridad de los usuarios.

La creciente del arroyo Las Conchas mantiene suspendido el servicio

 

El incremento del caudal del arroyo Las Conchas es uno de los principales factores que motivaron la suspensión de La Maroma.

 

La situación está vinculada con la creciente del río Paraná y las lluvias intensas que afectaron a distintos puntos de la región.

 

Desde la Municipalidad de Villa Urquiza explicaron que el fenómeno climático de El Niño favorece las precipitaciones abundantes y persistentes, que contribuyen al aumento del nivel de ríos y arroyos.

 

Estas condiciones complican tanto el funcionamiento de la embarcación como la circulación por los caminos rurales utilizados para llegar al cruce.

Balsa "La Maroma" de Villa Urquiza (foto Elonce)
Balsa "La Maroma" de Villa Urquiza (foto Elonce)

Los caminos de acceso presentan importantes dificultades

 

Además de la creciente, el deterioro de los accesos constituye otro de los problemas que impiden normalizar el servicio.

 

De acuerdo con información y registros audiovisuales recibidos por Elonce, el camino del lado de Colonia Avellaneda presenta sectores en malas condiciones, una dificultad que se arrastra desde hace tiempo y se profundizó con las últimas lluvias.

 

Las imágenes recientes permiten observar la situación de la embarcación, mientras persiste la incertidumbre sobre la fecha en que podrá volver a funcionar.

 

La interrupción ya supera los 20 días y, por el momento, no se informó una fecha concreta para la reanudación del servicio.

 

Qué informó la Municipalidad de Villa Urquiza

 

Desde el municipio señalaron que continúan atentos a la evolución de las condiciones del río Paraná, el arroyo Las Conchas y los caminos de acceso.

 

La prioridad, indicaron, es garantizar que el servicio pueda prestarse sin riesgos para quienes utilizan la balsa.

 

Por ese motivo, La Maroma permanecerá momentáneamente fuera de funcionamiento hasta que las condiciones permitan retomar los cruces de manera segura.

Temas:

balsa La Maroma Villa Urquiza arroyo Las Conchas río Paraná creciente del Paraná
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