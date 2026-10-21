Villa Urquiza: suspendieron el servicio de la balsa La Maroma por la creciente

La Municipalidad de Villa Urquiza informó que el servicio de la balsa La Maroma fue suspendido momentáneamente debido a la creciente del río Paraná y al importante aumento del caudal del arroyo Las Conchas. La medida se adoptó porque las abundantes precipitaciones dejaron intransitables los caminos de tierra utilizados para acceder a la embarcación desde Colonia Avellaneda.

Según informaron desde la Municipalidad, el aumento del nivel del agua afectó las condiciones de transitabilidad de los caminos de tierra que permiten llegar hasta la balsa. Las últimas lluvias agravaron la situación e imposibilitaron la prestación del servicio en condiciones seguras.

La interrupción tendrá carácter temporal y se mantendrá hasta que mejoren las condiciones hídricas y climáticas. Por el momento, no se informó una fecha estimada para la reanudación de los cruces.

La creciente del arroyo Las Conchas complicó los accesos

El incremento del caudal del arroyo Las Conchas estuvo vinculado con la creciente del río Paraná y las precipitaciones acumuladas durante los últimos días en distintos sectores de la región.

Desde el municipio señalaron que las condiciones se desarrollaron en un contexto de lluvias intensas y persistentes que, según indicaron, estuvieron relacionadas con el fenómeno climático de El Niño. La situación contribuyó al aumento del nivel de ríos y arroyos y generó dificultades en diferentes sectores.

Como consecuencia, los caminos rurales utilizados para acceder a La Maroma desde Colonia Avellaneda quedaron intransitables, lo que obligó a interrumpir el funcionamiento de la embarcación para evitar riesgos a los usuarios.

Cuándo volverá a funcionar la balsa La Maroma

Las autoridades municipales comunicaron que continuarán siguiendo la evolución de las condiciones meteorológicas y del nivel de los cursos de agua para evaluar la posibilidad de restablecer el servicio.

Asimismo, remarcaron que la prioridad será garantizar la seguridad de quienes utilizan habitualmente la embarcación, por lo que los cruces permanecerán suspendidos mientras persistan las dificultades de acceso.

Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron comprensión a los usuarios y aseguraron que informarán oportunamente cuándo podrá retomarse el funcionamiento de la balsa La Maroma, una vez que las condiciones permitan realizar los traslados de manera segura.