Preocupación en Bajada Grande por el avance del río: vecinos construyen defensas para proteger sus casas

La creciente del río Paraná en Bajada Grande genera preocupación entre los vecinos de la zona de pescadores, donde el avance del agua comenzó a acercarse a las viviendas. Ante esta situación, las familias se organizaron para construir defensas con bolsas de arena y evitar posibles anegamientos.

Durante una recorrida de Elonce por el barrio de Paraná, se observaron vecinos cargando bolsas y trasladándolas hacia la costa. "Yeye" Enríquez, pescador que reside en el lugar desde hace más de 40 años expresó su preocupación por las próximas alturas del río.

"Yeye" Enríquez, vecino de Bajada Grande (Elonce)

"Estamos muy expectantes con cuánto va a crecer. Esperemos que sea lo menos posible", manifestó. Además, advirtió: "Una vez que el agua pasa el límite de donde está ahora, ya llega directamente a las casas".

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Vecinos piden más materiales para reforzar las defensas

El vecino explicó que mantienen contacto con la Municipalidad y Defensa Civil, organismos que comenzaron a entregar materiales para levantar barreras de contención. Sin embargo, aseguró que los recursos disponibles resultan insuficientes.

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"Necesitaríamos principalmente arena en estos momentos. Nos quedamos cortos siempre con las bolsas, porque 100 o 200 son muy pocas para hacer las barricadas", señaló.

También destacó la colaboración de una arenera de la zona y de familias que compran materiales con recursos propios. "Mientras no llegue la arena, debemos sacar del bolsillo y comprar lo que se necesite", expresó.

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La preocupación por las próximas alturas del río

El río Paraná registraba 3,84 metros en Paraná y se proyectaba una altura de 4,85 metros para los primeros días de noviembre.

El pescador consideró que una altura de seis metros representaría una situación especialmente preocupante, debido a que también podrían aumentar los niveles de las lagunas ubicadas hacia Anacleto Medina.