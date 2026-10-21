Imágenes de un dron muestran la crecida del río Paraná en Hernandarias: se acerca al nivel de alerta

La creciente del río Paraná en Hernandarias continúa avanzando y este miércoles 21 de octubre alcanzó una altura de 4,48 metros, de acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina. La medición, correspondiente a las 12 del mediodía, reflejó un incremento de dos centímetros durante las últimas 12 horas y confirmó que el curso de agua mantiene una tendencia ascendente.

Según los datos oficiales, a la medianoche el río registraba 4,46 metros, mientras que al mediodía llegó a 4,48 metros. Esta variación se produce en un contexto de creciente que también afecta a otras localidades ribereñas de Entre Ríos, donde las autoridades siguen la evolución de las alturas.

(Gentileza Juan Manuel Bula)

En Hernandarias, el nivel de alerta está establecido en 5,50 metros y el de evacuación en 6 metros. Por lo tanto, el río permanece actualmente a 1,02 metros de la primera referencia y a 1,52 metros de la segunda, aunque su comportamiento continúa bajo seguimiento.

La creciente avanza en el norte entrerriano

El incremento registrado en Hernandarias forma parte de una tendencia que también se observa en otros puertos provinciales. Este miércoles, el río Paraná alcanzó los 5,30 metros en La Paz y los 5,05 metros en Santa Elena.

En Santa Elena, las imágenes aéreas captadas durante las últimas jornadas mostraron cómo el agua avanzó sobre sectores de las obras del paseo costero. Sin embargo, el nivel del río todavía permanece por debajo de los umbrales de alerta y evacuación establecidos para esa localidad.

(Gentileza Juan Manuel Bula)

El Instituto Nacional del Agua (INA) explicó que la creciente está relacionada con el desplazamiento de una onda de agua proveniente de los tramos superiores de la Cuenca del Plata, además del incremento de las descargas de Yacyretá y las condiciones húmedas en las regiones que alimentan el sistema fluvial.

Qué anticipan los pronósticos del INA

Las proyecciones del organismo nacional advierten que el ascenso podría continuar durante los próximos días, especialmente en sectores del norte entrerriano, donde se prevén niveles elevados hacia fines de octubre y comienzos de noviembre.

En La Paz, el INA estima que el río podría alcanzar los 6,24 metros hacia fines de octubre y 6,43 metros a comienzos de noviembre, valores superiores al nivel de evacuación de esa ciudad, establecido en 6,15 metros.

Mientras tanto, en Hernandarias el registro de 4,48 metros confirma que la creciente continúa, aunque sin alcanzar todavía el nivel de alerta. La evolución de las próximas mediciones permitirá determinar cómo avanza el agua frente a la localidad.