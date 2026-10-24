Paraná recibe el Campeonato Argentino de Wingfoil con competidores de distintas provincias

REDACCIÓN ELONCE
El certamen se desarrolla en el Club Náutico Paraná, con alrededor de 30 participantes y representantes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán. Este sábado se disputaron cinco regatas y la actividad continuará el domingo.
El Campeonato Argentino de Wingfoil en Paraná se desarrolla este fin de semana en el Club Náutico, con la participación de alrededor de 30 competidores provenientes de diferentes puntos del país. La actividad comenzó este sábado 24 de octubre con cinco regatas y continuará el domingo, siempre que las condiciones del viento permitan navegar.
Gervasio Martínez Lacabe, organizador del encuentro, destacó ante Elonce el desarrollo de la primera jornada. "Pudimos hacer cinco regatas, toda la gente de afuera muy contenta, el viento nos acompañó, así que más no podemos pedir", expresó.
El certamen reúne a deportistas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán, además de representantes locales. También se acercaron aficionados que participaron de las actividades recreativas sin intervenir en las competencias oficiales.
Un deporte náutico que crece en Paraná
El wingfoil es una disciplina que combina una tabla equipada con un hidroala y una vela inflable sostenida por el deportista. Su práctica depende de las condiciones del viento, un factor determinante para los entrenamientos y las competencias.
"Es un deporte en crecimiento y que seamos esta cantidad en Paraná está buenísimo", sostuvo Martínez Lacabe. Además, anticipó que próximamente abrirán una escuela de la disciplina en el Club Náutico Paraná para incorporar nuevos practicantes.
El organizador también participó como competidor en la categoría intermedia. "El nivel es muy bueno", aseguró, y destacó la presencia de deportistas experimentados que llegaron a la capital entrerriana.
Cómo continúa el campeonato
Tras finalizar las regatas del sábado, los participantes pudieron disfrutar de una instancia recreativa y probar equipamiento de wingfoil facilitado por una marca especializada.
Para el domingo está prevista una jornada más breve, con competencias durante la mañana. Sin embargo, la cantidad de regatas dependerá de la intensidad del viento, que podría ser menor a la registrada este sábado.
"Hoy le metimos con todo para hacer la mayor cantidad de regatas posible", explicó Martínez Lacabe. El encuentro representa una oportunidad para promover esta disciplina náutica y recibir a deportistas de distintas provincias en Paraná.