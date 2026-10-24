Protestas en Europa: hubo saqueos y enfrentamientos con la Policía en España e Italia

Las protestas sociales que se extendieron por Europa tuvieron nuevos episodios de violencia en España e Italia, donde distintas movilizaciones terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, saqueos y daños materiales. Las marchas estuvieron impulsadas por reclamos vinculados al costo de vida, los salarios, el acceso a la vivienda y el gasto destinado al equipamiento militar.

En Italia, las principales concentraciones se desarrollaron en Milán, Roma, Bolonia y Turín. Aunque las manifestaciones comenzaron de manera pacífica, en algunas ciudades se produjeron disturbios, quema de contenedores y lanzamiento de objetos contra efectivos policiales.

En España, Barcelona concentró algunos de los episodios más graves, con actos de vandalismo y saqueos en alrededor de 14 comercios del centro. La respuesta policial terminó con más de 100 personas detenidas, de las cuales se estimaba que una cuarta parte eran menores de edad.

Italia reforzó la seguridad ante los disturbios

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, endureció su postura frente a las movilizaciones y anunció medidas para sancionar los episodios de violencia durante las manifestaciones. Los operativos de seguridad desplegados en las principales ciudades involucraron a unos 1.400 efectivos por ciudad, según la información

difundida.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el impulso de la figura penal de “participación violenta en una manifestación”, que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.

Pese al refuerzo de los controles, miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento por el aumento de los alquileres, el encarecimiento de los productos y las políticas de rearme militar.

Los principales incidentes se produjeron en Roma y Turín, donde se registraron destrozos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La Policía desplegó operativos para dispersar a los grupos involucrados y realizó requisas que, según el reporte, alcanzarían a unos 2.300 jóvenes.

Barcelona registró saqueos y más de 100 detenidos

En España, las movilizaciones también estuvieron acompañadas por episodios de violencia. En Barcelona, los disturbios derivaron en saqueos de aproximadamente 14 comercios céntricos, además de actos de vandalismo.

La intervención policial concluyó con más de 100 detenidos. Según las estimaciones difundidas, cerca de una cuarta parte de las personas arrestadas eran menores de edad.

Las protestas españolas estuvieron relacionadas con demandas de mejoras salariales, mayor inversión en educación, oportunidades laborales y medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Los reclamos se desarrollaron en un contexto de malestar social por el costo de vida y las dificultades económicas que enfrentan distintos sectores de la población.

Francia también tuvo una nueva jornada de movilizaciones

Mientras España e Italia registraban incidentes, Francia atravesó otra jornada de protestas contra la gestión del presidente Emmanuel Macron. Las manifestaciones reunieron a distintos sectores sociales y pusieron el foco, entre otros temas, en la necesidad de incrementar la inversión en educación.

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que las marchas transcurrieron sin incidentes generalizados, aunque informó sobre cerca de 1.000 detenciones como resultado del operativo de seguridad.

El dispositivo incluyó a unos 70.000 agentes, además de unidades especiales de la Policía, efectivos de la Gendarmería, vehículos blindados, helicópteros y drones en las principales zonas urbanas.

La convocatoria se produjo después de una primera manifestación realizada el sábado 17 de octubre, en la que participaron sindicatos y grupos sociales, entre ellos los llamados “chalecos amarillos”.

Las cifras de asistencia presentaron diferencias entre las fuentes oficiales y las organizaciones sindicales. Mientras el Gobierno francés calculó una participación de 410.000 personas, la central obrera estimó que la concurrencia superó los 800.000 manifestantes.

Los principales incidentes se registraron en París, Marsella y Estrasburgo. Además, algunos comercios y museos cerraron sus puertas de manera preventiva ante el riesgo de saqueos.

Las protestas en los tres países reflejaron el descontento de distintos sectores sociales frente a las dificultades económicas, el acceso a la vivienda y las prioridades presupuestarias de los gobiernos europeos.