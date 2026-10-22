Murió en Francia el primer paciente con virus Shamonda: qué se sabe del contagio y sus riesgos

Francia confirmó la muerte del primer paciente con una infección documentada por el virus Shamonda, un patógeno que hasta ahora se había detectado en animales. La persona estaba gravemente inmunodeprimida y recibía atención en Lyon por una enfermedad seria.

El fallecimiento ocurrió a principios de octubre y fue informado este jueves por las autoridades sanitarias francesas. Las investigaciones continúan para determinar cómo se produjo el contagio y qué papel tuvo la infección en la evolución del paciente.

Los ministerios franceses de Salud y Agricultura calificaron el caso como excepcional. Según su evaluación, con los conocimientos disponibles hasta el momento no se identificó un riesgo sanitario para la población general.

La hipótesis sobre cómo ocurrió el contagio

El virus Shamonda se transmite entre animales mediante pequeños insectos picadores del género Culicoides. Aunque suelen ser mencionados como mosquitos, se trata de otro grupo de insectos que actúa como vector del patógeno.

La principal hipótesis de las autoridades francesas es que el paciente recibió una picadura en el este del país. En esa zona se había registrado circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de 2026.

Esa vía de contagio todavía está bajo investigación. El comunicado oficial también indicó que las complicaciones cerebrales observadas antes de la muerte estarían muy probablemente relacionadas con la infección, mientras continúan los estudios clínicos, biológicos y epidemiológicos.

Qué se conoce del riesgo para las personas

Hasta este episodio, el virus Shamonda era considerado no transmisible a los seres humanos. No se habían documentado infecciones humanas pese a sus décadas de circulación en distintas regiones de África y Asia.

La condición del paciente es un elemento central de la investigación: recibía tratamiento por una enfermedad grave que lo hacía más susceptible a infecciones y complicaciones que la población general. Por eso, las autoridades analizan el episodio como un caso excepcional.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantiene contacto con Francia y otros socios europeos para evaluar sus posibles implicaciones sanitarias. También trabaja en el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico para identificar eventuales casos.

Los antecedentes en animales y su llegada a Europa

El virus Shamonda fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Posteriormente se notificaron detecciones esporádicas en bovinos de África occidental, oriental y meridional, además de Japón.

Durante el verano europeo de 2026 fue detectado en establecimientos ganaderos del continente. En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó su presencia en siete explotaciones bovinas de Córdoba y Toledo, con síntomas como fiebre, diarrea y menor producción de leche.

Entre los animales, los bovinos son considerados sus principales hospedadores. Las autoridades francesas también informaron detecciones esporádicas en pequeños rumiantes y equinos, y notificaron el caso humano a la Organización Mundial de la Salud y al ECDC.