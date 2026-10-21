Confirmaron nuevos casos de dengue en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó dos nuevos casos de dengue en Argentina, correspondientes a la semana epidemiológica 40, y elevó a seis el total de contagios registrados desde el inicio de la temporada 2026-2027. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, todos los casos confirmados fueron importados y otros nueve pacientes sin antecedentes de viaje permanecían bajo investigación.

Los nuevos contagios correspondieron a una persona residente en Santa Fe, que había viajado a Perú, y a otra de Santa Cruz, con antecedente de viaje a Costa Rica. Ambos fueron incorporados a los registros oficiales de vigilancia epidemiológica.

El informe sanitario señala que la temporada comenzó con una cantidad reducida de casos confirmados, sin diferencias significativas respecto del mismo período del ciclo anterior y con cifras considerablemente inferiores a las registradas durante los años de mayor circulación del virus.

Investigan nueve casos probables sin antecedentes de viaje

Uno de los aspectos destacados del boletín es la identificación de nueve casos probables de dengue en personas que no registraban antecedentes de viaje. Estas notificaciones continúan bajo investigación para determinar su clasificación definitiva.

La situación resulta relevante para la vigilancia sanitaria, ya que los seis contagios confirmados hasta el momento estuvieron relacionados con viajes al exterior. Por lo tanto, el informe no confirma la transmisión local del virus en la actual temporada.

Detectaron actividad del mosquito transmisor durante el invierno

El Boletín Epidemiológico Nacional también presentó los resultados del cierre de la temporada 2025-2026 de vigilancia entomológica, elaborados a partir del monitoreo de 79 localidades de 17 jurisdicciones del país.

Los estudios determinaron que, aunque la actividad reproductiva del mosquito disminuyó durante los meses más fríos, los indicadores larvarios no llegaron a cero durante el período analizado. Esto evidenció la persistencia de una proporción de la población del vector en estadios inmaduros durante el invierno.

En la región Centro, que incluye a Entre Ríos, la actividad reproductiva presentó un comportamiento estacional, con un incremento desde la primavera y una disminución durante el otoño. Sin embargo, también se detectó presencia esporádica del mosquito fuera de los períodos de mayor actividad.

Por su parte, el Noroeste argentino registró los indicadores más elevados, mientras que en el Nordeste se observó actividad reproductiva durante todas las semanas analizadas.

El Ministerio de Salud informó que, durante las acciones de prevención y control realizadas en nueve provincias del norte argentino, los equipos sanitarios visitaron 95.909 viviendas e inspeccionaron 237.447 recipientes.

De ese total, 22.426 recipientes, equivalentes al 9,44%, presentaron estadios inmaduros del mosquito Aedes aegypti.

Las intervenciones incluyeron eliminación y neutralización de criaderos, inspecciones domiciliarias, aplicación de larvicidas, bloqueo de casos sospechosos y capacitaciones destinadas a equipos sanitarios.

Además, se realizaron operativos de bloqueo ante 79 casos sospechosos de dengue en localidades de Chaco y Misiones.