Dengue en Concepción del Uruguay: descartaron dos casos sospechosos y esperan el resultado de un tercero

Dos casos sospechosos de dengue en Concepción del Uruguay fueron descartados tras los análisis correspondientes, mientras que un tercer paciente continúa bajo estudio. Así lo confirmó Mirta Videla, referente de Epidemiología del Hospital Justo José de Urquiza, quien brindó detalles sobre la situación sanitaria y las medidas preventivas implementadas en distintos sectores de la ciudad.

Los resultados negativos corresponden a dos niños vinculados a la Escuela Nº 4. Uno de ellos había requerido internación, mientras que el otro fue atendido de manera ambulatoria. Según explicó la profesional, el paciente internado recibió finalmente un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, por lo que se descartó que padeciera dengue.

En tanto, el tercer caso sospechoso corresponde a una persona que no necesitó internación y permanece a la espera de los resultados de laboratorio. Durante una entrevista con el programa En Primera Persona, de Mavi TV, Videla indicó que las tres situaciones fueron detectadas en diferentes sectores de Concepción del Uruguay.

Realizaron bloqueos sanitarios en tres barrios

Ante la aparición de los casos sospechosos, los equipos de Epidemiología y personal municipal desplegaron tareas preventivas en La Concepción, la zona de Bajada Grande y el barrio Rocamora.

Las intervenciones incluyeron recorridas domiciliarias, acciones de bloqueo sanitario y relevamientos para identificar posibles vecinos con síntomas compatibles con dengue.

Videla explicó que, durante esos operativos, no se detectaron otras personas con sintomatología similar, aunque aclaró que el seguimiento epidemiológico continúa.

También se trabajó de manera coordinada con las autoridades de la Escuela Nº 4 para reforzar las medidas de higiene y prevención dentro del establecimiento educativo.

Entre las acciones realizadas se incluyeron la eliminación de recipientes que pudieran acumular agua y tareas de mantenimiento, como el corte de pasto en el sector utilizado por los estudiantes para las clases de educación física.

Piden reforzar la eliminación de criaderos de mosquitos

La referente de Epidemiología insistió en que la principal medida de prevención del dengue es eliminar los recipientes que puedan acumular agua, ya que allí puede reproducirse el mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

En ese sentido, recomendó revisar patios, jardines, macetas, floreros, baldes y otros elementos que puedan convertirse en criaderos.

También pidió prestar especial atención a los objetos descartados en las inmediaciones de los contenedores de residuos, debido a que pueden retener agua de lluvia.

Otra de las recomendaciones estuvo dirigida a quienes tienen mascotas. Videla recordó la importancia de vaciar, lavar y renovar frecuentemente el agua de los bebederos, para impedir el desarrollo de larvas.

La profesional remarcó que el agua acumulada durante varios días favorece la reproducción del mosquito, por lo que resulta fundamental sostener las tareas de limpieza y prevención en los hogares.

Qué enfermedades preocupan ante las lluvias y la creciente

Durante la entrevista también se abordó la situación sanitaria ante las mayores precipitaciones que podrían registrarse por el fenómeno de El Niño y la evolución del río Uruguay.

Videla señaló que los equipos de salud mantienen un seguimiento de las condiciones hídricas y trabajan en la preparación ante posibles inundaciones.

En ese contexto, mencionó a la leptospirosis como una de las enfermedades que requieren especial vigilancia, debido a los riesgos sanitarios asociados con el contacto con agua contaminada.

No obstante, aclaró que, al momento de la entrevista, no había casos sospechosos de leptospirosis bajo estudio en el hospital.

Además, indicó que el dengue y el hantavirus continúan formando parte de las enfermedades sometidas a vigilancia epidemiológica.

Vacunación y preparación ante posibles inundaciones

La referente sanitaria también informó que se recibieron partidas de vacunas destinadas a determinados grupos de trabajadores que podrían intervenir ante situaciones de emergencia.

Entre los sectores mencionados se encuentran bomberos y personal de Prefectura, quienes podrían participar en operativos vinculados con eventuales inundaciones.

Videla destacó la importancia de que estos trabajadores mantengan actualizados sus esquemas de vacunación, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias correspondientes.

Asimismo, explicó que el seguimiento epidemiológico se realiza de manera permanente, incluso durante los fines de semana, mediante el trabajo conjunto entre los equipos del hospital y el municipio.