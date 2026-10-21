En lo que va del año, se distribuyeron más de 20,8 millones de vacunas en el país

A lo largo de 2026, se han distribuido más de 20,8 millones de dosis del Calendario Nacional de Vacunación y ya se acordó con las jurisdicciones la planificación trimestral de vacunas para 2027.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, recorrió el centro logístico de Andreani donde se almacenan y se distribuyen las vacunas, medicamentos e insumos sanitarios adquiridos por la cartera sanitaria nacional. Durante la visita, el ministro supervisó el funcionamiento de las distintas etapas del proceso, desde la recepción y el almacenamiento de los productos en las cámaras de frío, hasta la preparación de los pedidos y su despacho hacia las 24 jurisdicciones del país.
La gestión logística es un componente estratégico de la política sanitaria porque permite que las vacunas, los medicamentos y los insumos adquiridos por el Gobierno nacional estén disponibles en tiempo para la población, al tiempo que facilita la toma de decisiones al permitir anticipar quiebres de stock y reducir eventuales pérdidas. El circuito garantiza el abastecimiento a las 24 jurisdicciones, incluso en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria; cuenta con procesos estandarizados, indicadores de desempeño y mecanismos de control que aseguran la eficiencia operativa y la calidad de los productos y brinda información integrada y trazable sobre stocks, lotes y vencimientos.
En lo que va de 2026, se enviaron a las jurisdicciones 20.815.828 de dosis de las vacunas de Calendario, dentro de las cuales se incluyeron 337.400 de la vacuna contra la fiebre amarilla para zonas endémicas. De esta manera se pudo dar cumplimiento al 93% de lo planificado, quedando un 7% restante por envíos pausados a solicitud de algunas provincias, que serán reprogramados dentro de lo que resta del año.
Por otro lado, también se distribuyeron 10.628.755 dosis de vacunas antigripales (2.247.742 unidades de adyuvantada, 6.736.750 de la trivalente para adultos y 1.644.263 de la trivalente pediátrica) y 170.000 dosis de la vacuna contra el dengue en el marco de una estrategia de adquisición complementaria con Santa Fe, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero.
En lo que refiere a la planificación para el próximo año, el Ministerio de Salud de la Nación ya finalizó la etapa de planificación trimestral de dosis junto a las jurisdicciones y, durante diciembre dará inicio al envío correspondiente al primer trimestre de 2027, para garantizar su disponibilidad a comienzos del próximo enero. Este nuevo sistema de cálculo y distribución escalonada garantiza una planificación técnica, fundamentada en datos validados y asegura que la adquisición de vacunas sea precisa, eficiente y ajustada a las necesidades reales de cobertura de las poblaciones objetivo.
La capacidad instalada de la red logística nacional y la articulación estratégica con operadores especializados permiten alcanzar un alto nivel de eficiencia en todo el territorio abasteciendo, de forma directa, a más de 5.000 puntos de entrega entre centros de salud, hospitales nacionales y depósitos jurisdiccionales. Con tiempos de distribución estandarizados que van de 24 a 120 horas hábiles, el sistema cuenta además con una elevada velocidad de respuesta para la nacionalización e ingreso de insumos importados, que logra su disponibilidad efectiva en un plazo de 24 a 48 horas mediante la coordinación con la Terminal de Cargas, la Aduana y la ANMAT.
La planificación anticipada, el análisis de información validada y la coordinación con las jurisdicciones permiten adecuar las adquisiciones a las necesidades de cobertura, mejorar la previsibilidad de los envíos y reducir pérdidas. Desde su rol de rectoría, el Ministerio de Salud de la Nación impulsa una administración eficiente de la logística sanitaria, basada en criterios técnicos, trazabilidad y seguimiento, que permite anticipar necesidades y optimizar los procesos de adquisición y distribución de vacunas, medicamentos e insumos.