Un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en el escenario durante una competencia

El fisicoculturista polaco Mateusz Chmura murió a los 33 años después de desplomarse durante una competencia en Inglaterra. El episodio ocurrió el domingo 18 de octubre, en las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA), realizadas en el Centro Internacional de Telford.

Chmura participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium, de culturismo clásico de peso medio, cuando sufrió una emergencia médica durante las primeras comparativas sobre el escenario. Recibió asistencia y fue trasladado en ambulancia a un hospital.

La PCA confirmó su fallecimiento mediante un comunicado. “Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, falleció posteriormente en el hospital”, expresó la organización, que transmitió sus condolencias a su esposa, familiares y amigos.

La asistencia médica en el escenario

Según informó el sitio especializado FrontDouble, un paramédico que estaba entre el público acudió de inmediato para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. También colaboraron dos enfermeras, un médico, un anestesista y otros asistentes con formación sanitaria.

El auditorio fue desalojado mientras continuaba la atención del fisicoculturista. De acuerdo con ese reporte, acudieron dos ambulancias, un vehículo de primera respuesta y un helicóptero medicalizado.

La organización destacó el trabajo del equipo médico presente, los profesionales del público que se ofrecieron a ayudar y el servicio Midlands Air Ambulance. Las causas oficiales de la muerte no habían sido informadas.

La decisión de reanudar el torneo

La competencia quedó suspendida durante la emergencia. Después del traslado de Chmura al hospital, los organizadores se reunieron con los atletas para definir cómo continuar la jornada.

“Una vez que fue trasladado al hospital, y antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, nos reunimos con los atletas y, tras dicha reunión, se decidió reanudar la competición”, explicó la PCA.

Los participantes pudieron elegir si continuaban y la mayoría optó por hacerlo. Chmura, residente de Wakefield, había debutado en competencias apenas dos semanas antes: el 4 de octubre terminó segundo en el PCA First Timers de Yorkshire. Habría cumplido 34 años el lunes 19.

La advertencia de su esposa por una colecta

Tras la muerte del fisicoculturista, su esposa, Patrycja, alertó sobre una recaudación de fondos que circulaba en internet y que no había sido autorizada por la familia. “Por favor, no donen”, pidió.

“No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia”, manifestó. También señaló que la campaña contenía información que no reconocía como verdadera y expresó su preocupación de que pudiera tratarse de una estafa.

Patrycja aclaró que cualquier colecta legítima sería difundida por ella, sus familiares o un canal oficial de confianza. Además, agradeció los mensajes recibidos: “Cada palabra amable significa más de lo que puedo expresar ahora mismo”.