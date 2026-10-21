Visita del Papa León XIV a Paysandú: recomendaciones para los entrerrianos que viajarán a la misa

La visita del Papa León XIV a Paysandú moviliza los preparativos para recibir a miles de fieles argentinos y uruguayos el sábado 7 de noviembre. El jefe de Gabinete de la ciudad uruguaya, Manuel Appratto, brindó recomendaciones para los entrerrianos que planean asistir a la misa y detalló los horarios de ingreso, los pasos fronterizos, las restricciones de circulación y el sistema de acreditación.

En declaraciones a Diario Río Uruguay, el funcionario explicó que la organización avanza con especial atención a los controles de seguridad y al movimiento de visitantes. La celebración está prevista para las 10 en el Parque París-Londres, donde se espera una concurrencia de entre 60.000 y 65.000 personas.

"Estamos cada vez más cerca de una confirmación oficial, que suponemos se dará este miércoles, de que sigue todo igual", expresó Appratto, en referencia a la continuidad del viaje tras la intervención médica del pontífice. El funcionario indicó que una delegación del Vaticano llegará los días 3 y 4 de noviembre para ultimar detalles.

A qué hora llegar para ver al Papa León XIV

Uno de los puntos centrales de la organización será el horario límite para acceder al predio. "La gente va a tener que estar dentro del parque municipal preparándose para la misa a las 8:15 de la mañana, porque hasta ese horario se va a poder ingresar", advirtió Appratto.

Según lo previsto, León XIV llegará al aeropuerto de Paysandú a las 9:10 y posteriormente se trasladará al parque. Allí realizará un recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles antes de presidir la misa, programada para las 10.

La celebración se extendería hasta aproximadamente las 11:30. Luego habrá espectáculos musicales con Catherine Vergnes y Lucas Sugo, además de servicios de hidratación, alimentación y sanitarios para los asistentes.

Qué paso fronterizo conviene utilizar desde Entre Ríos

Para quienes viajen desde Concordia, Appratto recomendó "cruzar por Salto", utilizando el puente internacional de Salto Grande y continuando después hacia Paysandú. Consideró que este recorrido puede facilitar la planificación del traslado.

También estará disponible el paso Colón-Paysandú. Sin embargo, pidió verificar anticipadamente la documentación personal, las autorizaciones para viajar con menores de edad y los permisos exigidos a colectivos, combis y transportes de pasajeros.

"Tratar de evitar llegar al puente y tener un contratiempo o una demora", recomendó. Además, anticipó controles de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 14, antes de los accesos fronterizos, por lo que aconsejó contemplar posibles filas y tiempos adicionales de viaje.

Dónde estacionarán los micros y cómo llegar al parque

El operativo incluirá zonas de exclusión que impedirán el ingreso de vehículos de gran porte hasta las inmediaciones del Parque París-Londres. Los micros deberán utilizar los accesos y estacionamientos especialmente habilitados.

Entre las alternativas mencionadas figuran la avenida de las Américas y la avenida Italia, que continúa como República Argentina. Desde allí, los vehículos serán dirigidos hacia el bulevar Artigas para organizar el descenso de pasajeros.

"Esos micros no van a poder llegar a la cercanía, a 300 o 400 metros del parque. Van a estar a unos 800 o 900 metros", explicó Appratto. Los visitantes podrán completar el trayecto caminando o utilizar ómnibus circulares de menor tamaño, previstos también para personas con dificultades de movilidad.

Cómo obtener el código QR para ingresar

Otro requisito será la acreditación previa mediante el sitio oficial Papa León Uruguay. Los interesados deberán completar sus datos y obtener un código QR para presentar en el acceso al predio.

"Es importante registrarse ahí, que todo el mundo venga con un registro", sostuvo el funcionario. Aunque habrá asistencia para quienes lleguen sin inscripción, recomendó completar el trámite anticipadamente para evitar demoras.

Finalmente, Appratto indicó que habrá personal municipal, policías, agentes de tránsito y voluntarios para orientar a los visitantes. Tras la misa, está prevista una visita privada del pontífice a la Basílica Nuestra Señora del Rosario, antes de su regreso a Montevideo.