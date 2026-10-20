Crece la expectativa por la llegada del Papa: una misión del Vaticano llegará a Perú

El gobierno de Perú confirmó que el próximo lunes 26 de octubre llegará a su país una misión de avanzada del Vaticano que se encarga de la coordinación de la visita del Papa León XIV. Según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino, pese a la reciente intervención a la que fue sometido el sumo pontífice no se suspendieron los preparativos para la visita apostólica que tiene previsto el paso del Papa por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La información la difundió el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, durante una presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en la que informó a los legisladores acerca de la coordinación de la visita del Papa, la incorporación de su país al Escudo de las Américas y la situación de los peruanos en Rusia, entre otros temas.

Las palabras de Espá reavivan la esperanza de que el viaje de León XIV a Latinoamérica se mantenga tal como estaba previsto inicialmente y que se respete el itinerario original que preveía una visita desde el 6 al 16 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.

"La visita del papa va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos, pero como todos sabemos, la salud del papa nos preocupa. Nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada y estamos elevando nuestras plegarias para que la salud del papa se recupere plenamente", afirmó Espá.

El canciller aseguró que la organización hizo importantes avances sobre las facilidades del transporte, la implementación de los 'papamóvil', las rutas que recorrerá la delegación que acompañará a León XIV tanto por aire como por tierra, además de las gestiones para recibir a la prensa internacional, incluidos un sistema de registro y acreditación general.

Espá informó además que "ya se han adjudicado los procedimientos más críticos requeridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando así la infraestructura, ambientación, equipamiento, multimedia, soporte eléctrico de alta complejidad en las sedes del evento", indica la agencia EFE.

El paso del pontífice por el país andino durará seis días, en los que León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Será su reencuentro con el país que lo marcó en su vida apostólica y en el que vivió más de 20 años en los que pasó ser misionero a obispo.

Con la noticia de su reciente operación, en la que se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma, los fieles peruanos acudieron a los templos a pedir por su pronta recuperación. En tanto, la Iglesia católica peruana encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros.

Tras el alta que recibió el pontífice el sábado y luego de que presidiese el rezo del ángelus el domingo, el Vaticano informó este lunes que León XIV sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro.