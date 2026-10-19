El Papa León XIV retoma sus actividades y permanecerá en el Vaticano para recuperarse

El Papa León XIV retomará su agenda pública este miércoles por la mañana, cuando presida la audiencia general en la Plaza de San Pedro. El Pontífice continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico, después de recibir el alta médica el sábado.

La actividad representará un nuevo encuentro con los fieles tras su reaparición del domingo, cuando encabezó el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y recibió muestras de apoyo de los presentes.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó este lunes la realización de la audiencia, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre cómo se desarrollará la actividad.

Un nuevo encuentro con los fieles

Una de las cuestiones que todavía no fue informada es si el Papa León XIV realizará su habitual recorrido en papamóvil entre los asistentes. La confirmación anunciada hasta ahora corresponde a la celebración de la audiencia del miércoles.

El domingo, unas 15.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro para acompañarlo durante el Ángelus. Fue su primera aparición pública desde el Vaticano después de abandonar el Policlínico Gemelli de Roma.

El Pontífice había sido operado el martes 13 de octubre de un adenocarcinoma de pulmón. Tras permanecer internado durante varios días, recibió el alta el sábado y regresó al Palacio Apostólico para continuar con la recuperación.

Permanecerá en el Vaticano

En esta etapa, el Papa León XIV no se trasladará a su residencia de Castel Gandolfo. Desde el inicio de su pontificado, acostumbraba permanecer allí desde el lunes hasta el martes por la noche para trabajar y descansar.

Según pudo saber Noticias Argentinas, esa rutina quedará suspendida por el momento y el Pontífice permanecerá en el Vaticano mientras transita el posoperatorio.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, indicó a los medios vaticanos que la recuperación podría demandar unos diez días. En ese marco, la audiencia general del miércoles es la próxima actividad pública confirmada por la Santa Sede.