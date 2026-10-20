Visita del Papa a la Argentina: voluntarios realizaron una jornada de trabajo federal

Los voluntarios de la visita del Papa se entrenan para manejar la presión

El equipo nacional de voluntarios de la visita del Papa León XIV a la Argentina realizó el 16 de octubre una nueva jornada de trabajo federal en la Universidad Austral (campus Pilar), con los equipos de las tres sedes que visitará el Papa -Buenos Aires, Córdoba y Luján- y de las áreas nacionales.

El objetivo fue unificar criterios, capacitar a los equipos y fortalecer el servicio, de cara a la tarea de más de 25.000 voluntarios inscriptos.

La actividad comenzó con un momento de oración y reflexión sobre el Evangelio del día, con la intención de rezar por la salud del Papa y por los preparativos de la visita.

Luego, el equipo de Bienestar del Voluntario, integrado por profesionales de la salud, coordinó una dinámica de integración para estrechar vínculos y fortalecer el aspecto comunitario.

Después del almuerzo compartido, el trabajo continuó en comisiones por área. Los equipos de Buenos Aires, Córdoba y Luján y los equipos nacionales trabajaron juntos para unificar criterios, y más tarde se realizó una puesta en común con las conclusiones de cada comisión.

Comunicación, contención y presión

Uno de los ejes de la tarde fue un taller sobre el cuidado de los equipos, en el que se abordaron herramientas prácticas para la comunicación asertiva, la contención de tensiones y el manejo de la presión en los escenarios de alta demanda previstos para los días de la visita.

El programa siguió con reuniones por sede para definir la aplicación operativa en cada lugar y concluyó con la misa, presidida por monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

El trabajo articula la revisión de las inscripciones, el diseño de las instancias de capacitación, la logística general y el armado de los kits destinados a los voluntarios.

Con el lema "Bienvenidos todos", el equipo ratificó su vocación de puertas abiertas, para que cada peregrino se sienta incluido.

La Conferencia Episcopal Argentina hizo llegar su reconocimiento a los voluntarios por su entrega cotidiana e invitó a la comunidad a acompañar este tiempo de preparación con la oración.