El Papa habló con Zelenski tras dialogar con Putin y pidió una tregua humanitaria

El papa León XIV dialogó telefónicamente con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras mantener una conversación con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para impulsar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky, ubicada en la región de Jerson y bajo ocupación rusa. El pontífice solicitó a ambas partes que facilitaran el ingreso de asistencia y garantizaran la evacuación voluntaria y segura de la población civil.

La conversación con Zelenski se produjo el lunes, después del contacto que el jefe de la Iglesia católica había mantenido el viernes con Putin. Según informó Vatican News y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas, el Papa manifestó su preocupación por las condiciones de vida de los habitantes de Oleshky, donde la guerra dificultó el acceso a servicios esenciales.

“Durante la conversación, el Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky”, indicó el Vaticano. Además, León XIV reiteró su pedido para permitir la llegada de “alimentos y ayuda médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil”.

La situación humanitaria en Oleshky

La ciudad de Oleshky se encuentra sobre la margen izquierda del río Dniéper, en la región ucraniana de Jerson. Según fuentes de Kiev citadas en el informe, aproximadamente 2.000 personas, entre ellas unos 50 niños, permanecían en condiciones de aislamiento y con dificultades para acceder a servicios básicos.

Durante los últimos meses, los residentes habían enfrentado la falta de agua, electricidad, medicamentos y ambulancias. A estas dificultades se sumaron los problemas de circulación provocados por los daños en la infraestructura y la presencia de minas en las rutas cercanas.

El puente que conectaba Oleshky con Jerson había sido destruido en noviembre de 2022, mientras que las carreteras de salida presentaban obstáculos que complicaban las evacuaciones. Las autoridades ucranianas responsabilizaron a las fuerzas rusas por el bloqueo de corredores humanitarios, mientras que Moscú atribuyó esa situación a Kiev.

El Vaticano insistió en una solución negociada

La conversación telefónica con Putin había surgido por iniciativa del propio pontífice, según explicó el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin. Durante ese intercambio, León XIV solicitó una tregua que permitiera asistir a la población atrapada por el conflicto.

El Papa también reafirmó el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz. Desde el inicio de su pontificado, había manifestado su disposición a colaborar en una salida diplomática a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese marco, el Vaticano había ofrecido su territorio como espacio neutral para posibles negociaciones orientadas a alcanzar una paz justa y duradera.

Los contactos anteriores con Zelenski

León XIV había mantenido numerosos contactos con el presidente ucraniano desde su elección en mayo de 2025. La primera conversación telefónica oficial entre ambos se produjo el 12 de mayo de ese año, cuando Zelenski lo invitó a visitar Kiev y expresó su disposición a participar en negociaciones de paz.

Posteriormente, se reunieron el 18 de mayo, después de la misa de inicio del pontificado, y el 9 de julio en Castel Gandolfo, donde abordaron la posibilidad de desarrollar conversaciones diplomáticas en territorio vaticano.

Los intercambios continuaron durante los meses siguientes, con especial atención a la situación de los prisioneros de guerra, el retorno de niños ucranianos trasladados a Rusia y las necesidades humanitarias de la población afectada.

Las gestiones diplomáticas de la Santa Sede

En las iniciativas del Vaticano también participó el cardenal Matteo Zuppi, quien realizó visitas a Kiev y Moscú para abordar cuestiones humanitarias relacionadas con la guerra.

A esas gestiones se sumaron los contactos diplomáticos encabezados por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Con las nuevas conversaciones telefónicas, León XIV volvió a colocar la situación de Oleshky entre las prioridades humanitarias de la Santa Sede. Su pedido se concentró en conseguir un acuerdo entre Rusia y Ucrania que permitiera asistir a los civiles y habilitar vías seguras de evacuación.