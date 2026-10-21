“Es mejor escuchar”, destacó Frigerio en jornada de salud mental en Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, advirtió sobre el crecimiento de los problemas de salud mental y destacó la importancia de garantizar espacios de escucha y acompañamiento, especialmente para los jóvenes. Lo expresó durante una jornada provincial desarrollada este miércoles en La Vieja Usina de Paraná, donde participaron estudiantes, profesionales, organizaciones sociales y distintas áreas del Gobierno.

En declaraciones a Elonce, el mandatario sostuvo que la problemática requiere una respuesta coordinada del Estado y la sociedad civil. Además, remarcó que las familias necesitan herramientas para acompañar a los adolescentes frente a situaciones que pueden afectar su bienestar emocional.

La actividad contó con la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, entre otras autoridades.

Frigerio destacó la necesidad de contar con espacios de contención

El gobernador señaló que uno de los objetivos centrales de la jornada fue mostrar los recursos disponibles para quienes atraviesan dificultades vinculadas con la salud mental.

“Hay lugares de contención, hay lugares de escucha y hay profesionales que saben cómo dar respuestas a estos problemas y acompañar en un proceso difícil que nos puede tocar a cualquiera en la vida”, expresó.

Frigerio reconoció que se trata de una problemática que crece en distintos países y que Entre Ríos no es ajena a esa realidad. “Nosotros desde el Estado tenemos una enorme responsabilidad, en todos sus niveles, frente a este flagelo de estos tiempos”, afirmó.

Jornada de salud mental en Paraná: declaraciones de Frigerio, Blanzaco y Hein

El mandatario consideró que la provincia está avanzando en el abordaje de la salud mental, aunque reconoció que las medidas implementadas siempre necesitan fortalecerse. “Lo estamos atendiendo probablemente como nunca antes, con respuestas que nunca alcanzan. Siempre hay que seguir trabajando, pero creo que estamos en el camino correcto”, sostuvo.

El impacto de las redes sociales en los adolescentes

Durante su recorrida por los distintos espacios de la jornada, Frigerio participó de conversaciones con adolescentes y profesionales.

El gobernador destacó que, frente a una problemática compleja, resulta fundamental escuchar antes de emitir opiniones. “En esta problemática es mucho mejor escuchar que hablar sin fundamentos o sin conocimientos profesionales. Son temas delicados como para opinar por opinar”, señaló.

Jornada de salud mental en Paraná (foto Elonce)

También reconoció que las experiencias compartidas por los jóvenes le permitieron reflexionar sobre situaciones que atraviesan las familias. “Estuve escuchando, aprendiendo e intentando incorporar conocimientos para trasladarlos a mi ámbito familiar. Todos los padres necesitamos más información y saber qué decir y qué hacer frente a determinados problemas”, manifestó.

En ese sentido, mencionó los cambios que introdujo la tecnología en la vida cotidiana. “Muchos de esos problemas en nuestra época de jóvenes no existían, por ejemplo, el acceso a las redes sociales y el impacto que tienen en nuestra vida”, indicó.

Salud mental: una prioridad para el Ministerio de Salud

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, destacó la participación de los estudiantes y explicó que la salud mental constituye uno de los ejes prioritarios de la cartera sanitaria.

“Los verdaderos protagonistas de esta jornada son todos los jóvenes que están participando. Nosotros pusimos como prioridad la salud mental por lo que implica hoy a nivel mundial y particularmente en la provincia”, afirmó.

Jornada de salud mental en Paraná (foto Elonce)

El funcionario valoró que distintas áreas gubernamentales que trabajan habitualmente en el territorio pudieran reunirse para mostrar sus acciones de manera conjunta.

También sostuvo que las causas de los problemas de salud mental son diversas y requieren un abordaje integral.

“Las causas son muy variadas, es una problemática multicausal. Todos aprendemos de esto, pero fundamentalmente tenemos que desarrollar la capacidad de escucha”, expresó.

El trabajo conjunto con organizaciones y municipios

Frigerio remarcó que las políticas de salud mental no pueden desarrollarse únicamente desde el Gobierno provincial. “La sociedad civil es fundamental. Hay muchas instituciones, profesionales, fundaciones y ONG que tienen mucho para aportar”, aseguró.

El mandatario señaló que el objetivo es coordinar las acciones de esos sectores con las distintas áreas estatales y los municipios.

Además, destacó el compromiso de los profesionales que participaron de las actividades. “Tenemos profesionales en la provincia de enorme calidad, compromiso y también calidez. Creo que esas cualidades son fundamentales en esta problemática”, sostuvo.

Hein pidió derribar mitos sobre la salud mental

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, destacó el trabajo impulsado desde 2024 para instalar la salud mental como una política de Estado.

“Es una temática difícil de abordar, que traspasa sociedades y economías, pero contamos con profesionales preparados y una cartera de Salud que trabaja sobre esta problemática”, expresó.

Jornada de salud mental en Paraná (foto Elonce)

Hein explicó que la Legislatura participa en acciones de difusión y concientización, entre ellas las actividades desarrolladas durante la jornada en La Vieja Usina. “Lo que tenemos que resaltar es que desde el Gobierno se ha decidido hablar del tema y llevar decisiones concretas al territorio”, manifestó.

También consideró necesario revisar las creencias equivocadas que todavía persisten en la sociedad. “En estos talleres nos llevamos conocimientos, pero también identificamos mitos muy arraigados que tenemos que derrumbar”, señaló.

El legislador remarcó que el abordaje requiere un trabajo interministerial y una participación sostenida de las instituciones.

La jornada se desarrolló durante la mañana en La Vieja Usina, con espacios de intercambio, actividades y propuestas destinadas a visibilizar la salud mental y promover la escucha de los jóvenes.