 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Este jueves y viernes

San José será sede de la Primera Bienal de la Producción

El evento agroindustrial más importante de Entre Ríos se realizará el 22 y 23 de octubre en el predio de Las Camelias, con más de 100 empresas confirmadas.

21 de Octubre de 2026
San José será sede de la Primera Bienal de la Producción
San José será sede de la Primera Bienal de la Producción

El evento agroindustrial más importante de Entre Ríos se realizará el 22 y 23 de octubre en el predio de Las Camelias, con más de 100 empresas confirmadas.

La Municipalidad de San José, a través del intendente Gustavo Bastian, invita a participar de la Primera Bienal de la Producción, que se realizará los días 22 y 23 de octubre en las instalaciones de la empresa Las Camelias, en el marco de la celebración de sus 90 años de trayectoria.

 

La propuesta, organizada por la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret, reunirá en San José a más de un centenar de empresas vinculadas a las principales cadenas de valor de Entre Ríos y la región, generando un espacio de encuentro, intercambio y vinculación entre el sector productivo, empresarial e industrial.

 

La Bienal contará con una fuerte presencia de la cadena avícola, actividad estrechamente ligada a la historia y al desarrollo productivo de San José y el departamento Colón, junto a sectores como la metalmecánica, metalúrgica, transporte y logística, industria forestal, construcción, producción porcina y carne vacuna, entre otros.

 

Desde el Municipio se destaca la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que permiten fortalecer el entramado productivo regional, generar vínculos entre empresas y visibilizar el potencial económico y productivo de San José y la región.

La realización del encuentro adquiere además un significado especial por desarrollarse en una ciudad profundamente vinculada con los orígenes de la avicultura argentina. Cada 2 de julio, fecha fundacional de San José, se conmemora también el Día Nacional de la Avicultura.

 

El predio de Las Camelias, abrirá sus puertas de 9 a 19 horas, con más de un centenar de espacios interiores y exteriores destinados a mostrar la diversidad y el potencial de las cadenas de valor de Entre Ríos y la región.

 

Empresas vinculadas a la avicultura, metalmecánica, industria frigorífica, producción porcina, construcción, transporte y logística, forestoindustria, energía, tecnología, servicios financieros y economías regionales, entre otros rubros, compartirán el espacio con universidades, instituciones y organismos públicos.

Temas:

San José Bienal de la Producción
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso