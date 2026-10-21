Milei cuestionó la presencia británica en Malvinas: “Representan un riesgo para la región”

Javier Milei aseguró este miércoles que la ocupación británica de las Malvinas representa un riesgo para la región por las condiciones geopolíticas y demográficas que atraviesa el Reino Unido. Durante su visita a España, ratificó el reclamo argentino de soberanía y sostuvo que buscará recuperar las islas mediante negociaciones diplomáticas.

“Las Malvinas son argentinas. Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, expresó el presidente. También afirmó que esa posición no está “bajo ningún tipo de discusión”.

Las declaraciones fueron realizadas durante un desayuno informativo en Madrid, en el marco de su séptima visita a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Allí abordó la disputa por el Atlántico Sur, las sanciones a empresas petroleras y las relaciones con Estados Unidos y China.

La advertencia sobre el Atlántico Sur

“Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur”, sostuvo Milei al explicar su posición sobre la presencia británica en Malvinas.

El mandatario relacionó ese escenario con los conflictos que se desarrollan en Europa y reiteró las medidas argentinas contra las compañías que participen del proyecto petrolero Sea Lion.

“Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”, advirtió.

El reclamo por la vía diplomática

El presidente insistió en que la Argentina mantendrá su reivindicación mediante el diálogo. “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas”, repitió tres veces durante su intervención.

Milei confía en recuperar las Malvinas por vía diplomática: "No creemos en soluciones bélicas" https://t.co/RSd8BUoxpa https://t.co/hE0iIx4hGw — Europa Press TV (@europapress_tv) October 21, 2026

“Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas porque somos sus legítimos dueños”, afirmó Milei. El archipiélago permanece bajo administración británica desde la ocupación de 1833 y su soberanía es reclamada por la Argentina.

Sus declaraciones se produjeron después de un pronunciamiento de Santiago Caputo sobre el Reino Unido. La semana pasada, el asesor presidencial sostuvo en X que ese país estaba “siendo colonizado por el Islam” y utilizó ese argumento para reclamar una proyección argentina más firme hacia el Atlántico Sur y la recuperación de Malvinas.

La alianza con Estados Unidos y el comercio con China

Durante el encuentro, Milei también defendió la posibilidad de sostener relaciones comerciales con China sin modificar su alineamiento con Washington. “¿Por qué no vamos a poder comercializar nosotros si el propio Estados Unidos comercializa con China y de hecho es uno de nuestros socios comerciales más importantes?”, planteó.

El presidente señaló que ambos vínculos no son excluyentes y ratificó su identificación con Estados Unidos e Israel. “Nosotros desde que llegamos al Gobierno siempre dijimos que íbamos a estar aliados a los valores de Occidente”, expresó.

Milei, que no tiene prevista una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordó además la influencia de la Constitución estadounidense sobre la argentina. “Compartimos valores culturales y valores económicos”, sostuvo, antes de remarcar que esa afinidad no impide mantener intercambios comerciales con China.