Explotación petrolera en Malvinas: fijaron las fechas de las audiencias por el reclamo argentino contra Reino Unido

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias orales por el reclamo presentado por Argentina contra el Reino Unido, en el que solicitó medidas provisionales para frenar la explotación petrolera en el Atlántico Sur. La controversia se concentra en el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, cuya producción está prevista para 2028.

La decisión fue establecida mediante una orden firmada por el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga. Las audiencias se realizarán en la sede del organismo, en Hamburgo, Alemania, y tendrán carácter público, con transmisión en vivo a través de su sitio web oficial.

Durante ambas jornadas, los magistrados deberán evaluar si cuentan con jurisdicción preliminar para intervenir, si existe una situación de urgencia que justifique adoptar medidas provisionales y si las restricciones solicitadas por Argentina resultan proporcionales.

Qué reclama Argentina ante el tribunal internacional

El Gobierno argentino solicitó que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación petrolera en la zona en disputa.

También pidió que las autoridades británicas se abstengan de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos y que cesen las acciones que, según la presentación, obstaculizan el cumplimiento de obligaciones ambientales.

Además, reclamó que Londres no otorgue nuevas autorizaciones que puedan profundizar la controversia mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de resolver la cuestión de fondo.

Cómo comenzó el procedimiento internacional

El procedimiento se inició el 28 de septiembre, cuando el Gobierno de Javier Milei instruyó a la Cancillería para comenzar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Argentina notificó formalmente al Reino Unido y planteó un plazo de dos semanas para detener las actividades cuestionadas. Ese período concluyó el 12 de octubre sin cambios en la posición británica.

El 13 de octubre, el canciller Pablo Quirno formalizó la solicitud de medidas provisionales ante el ITLOS, amparándose en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar.

La presentación, de 49 páginas, llevó la firma del embajador Mario Oyarzábal como agente argentino ante el tribunal y fue elaborada con participación de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal.

Dónde está ubicado el proyecto petrolero Sea Lion

El yacimiento se encuentra a unas 107 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 198 kilómetros, al norte de las Islas Malvinas. Comprende una superficie de 541,40 kilómetros cuadrados dentro del área correspondiente a la licencia PL032.

El proyecto es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

Ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y establecieron como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028.