Verano 2027: cuánto cuesta alquilar casas y departamentos en la Costa Atlántica, destino por destino

Los alquileres en la Costa Atlántica para el verano 2027 comenzaron a registrar un importante movimiento de consultas y reservas, con diferencias de precios según el destino, la ubicación de las propiedades, la capacidad y el período elegido. A dos meses del inicio de la temporada, los valores publicados muestran opciones desde $588.000 por semana en Mar del Plata hasta casas que alcanzan los 9.000 dólares por todo enero en Pinamar.

Según un relevamiento publicado por Ámbito, basado en datos de la plataforma Propio y consultas a inmobiliarias, la demanda se concentra principalmente en las zonas cercanas al mar y en las propiedades de mayor capacidad. La expectativa por el fenómeno climático de El Niño no frenó las reservas anticipadas.

Los datos muestran que los destinos más caros no necesariamente tienen menos demanda. Por el contrario, algunos de los lugares con mayores valores registran altos porcentajes de noches reservadas para enero.

Cuánto cuesta una semana de vacaciones para cuatro personas

De acuerdo con los valores medianos publicados en Airbnb, relevados por Propio, una semana de alojamiento durante enero para cuatro personas presenta las siguientes referencias:

Mar del Plata: US$1.100 por semana.

Pinamar: US$1.200 por semana.

Villa Gesell: US$850 por semana.

Punta del Este, Uruguay: US$2.600 por semana.

Estos importes corresponden a precios publicados y no incluyen tasas. Además, pueden variar considerablemente según la ubicación, el tamaño de la propiedad y los servicios disponibles.

"Los destinos más caros son los que más se ocuparon. No vemos que el turista se mueva solo por precio: sigue pagando por ciertos lugares", explicaron Ariel Joaquín y Alex Cywiner, de Propio.

Mar del Plata: departamentos desde $588.000 por semana

En Mar del Plata, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos estableció valores orientativos para los alquileres de enero de 2027.

Para quienes buscan alojamiento durante una semana, los precios de referencia son:

Departamento de dos ambientes, para cuatro o cinco personas: desde $588.000 semanales.

Departamento de tres ambientes, para cinco o seis personas: desde $863.000 semanales.

Casa o chalet de tres ambientes, para cinco o seis personas: desde $1.176.000 semanales.

Estos valores corresponden principalmente a propiedades del centro, microcentro y macrocentro. No representan tarifas obligatorias y pueden aumentar de acuerdo con el equipamiento, la ubicación y los servicios.

Los departamentos con vista al mar y amenities pueden costar hasta el doble. Por ejemplo, una unidad de dos ambientes con esas características podría superar el millón de pesos semanal, según el precio de partida tomado como referencia.

Otro gasto importante es el estacionamiento. Cuando la propiedad no incluye cochera, las tarifas en el centro oscilan entre $20.000 y $30.000 por día, lo que representa entre $140.000 y $210.000 adicionales por una estadía de siete días.

El servicio de mucama, cuando está disponible, generalmente se cobra por separado.

Cuánto cuesta una quincena en Mar del Plata

La segunda quincena de enero aparece como uno de los períodos más solicitados y puede registrar precios superiores a los de la primera mitad del mes.

En departamentos de un ambiente, las referencias son:

Primera quincena de enero: desde $750.000.

Segunda quincena de enero: desde $850.000.

La diferencia entre ambos períodos alcanza los $100.000, equivalente a aproximadamente un 13,3% más.

Para febrero, la primera quincena suele presentar valores similares a los de comienzos de enero. En cambio, durante la segunda mitad del mes, los alquileres pueden bajar alrededor de un 20%, con descuentos mayores en determinadas propiedades.

En cuanto a las reservas, el centro y La Perla ya tienen ocupado el 74% de las noches de la primera quincena de enero. En Güemes, Playa Grande y Punta Mogotes, los porcentajes se ubican entre el 52% y el 54%, mientras que en barrios alejados de la costa descienden al 24%.

Verónica Berasueta, vicepresidenta primera del Colegio de Martilleros local, explicó que el centro y La Perla concentran históricamente la mayor cantidad de consultas porque permiten acceder caminando a playas, comercios, gastronomía y servicios.

Pinamar: departamentos desde US$900 y casas de hasta US$2.500 por semana

Pinamar presenta valores superiores a los de otros destinos bonaerenses, especialmente en las propiedades cercanas al mar y en las viviendas familiares.

Para enero de 2027, las inmobiliarias informaron los siguientes precios semanales:

Departamentos de dos ambientes: entre US$900 y US$1.300.

Casas familiares de tres ambientes: entre US$2.000 y US$2.300.

Casas de cuatro ambientes: alrededor de US$2.500.

Las propiedades de mayor tamaño, con mejores ubicaciones o equipamiento adicional pueden superar esas cifras.

Para quienes buscan alquilar durante una quincena, los valores también presentan diferencias importantes según la zona.

Cuánto cuesta una quincena o un mes completo en Pinamar

Los precios informados para enero son:

Departamentos de dos ambientes en la zona de los dúplex: entre US$1.800 y US$2.500 por quincena.

Departamentos modernos cerca de avenida Bunge y la playa: entre US$3.500 y US$4.800 por quincena.

Casas familiares de tres ambientes: entre US$3.800 y US$5.200 por quincena.

Casas de tres dormitorios en Pinamar Norte: alrededor de US$9.000 por enero completo.

De esta manera, una familia que busque una casa de tres ambientes durante 15 días deberá prever un presupuesto de entre 3.800 y 5.200 dólares únicamente para el alojamiento.

En el caso de los departamentos modernos ubicados cerca de la playa y de avenida Bunge, los valores pueden alcanzar los 4.800 dólares por quincena.

Dolores Estrella, de Pausa Pinamar, explicó que los propietarios aplicaron incrementos de entre el 5% y el 10% en dólares respecto del verano anterior, aunque en algunos casos los ajustes llegaron al 15%.

"El presupuesto tiene cada vez más peso. El turista compara y no acepta cualquier valor", sostuvo.

Para febrero, los alquileres en Pinamar pueden resultar aproximadamente un 25% más económicos que en enero.

Respecto de las reservas, el 67% de las noches de la segunda quincena de enero ya está contratado, frente al 52% de la primera. En Villa Gesell, en cambio, el porcentaje general informado alcanza el 35%.

Cariló: casas desde US$3.500 por semana

Cariló se mantiene entre los destinos de mayor valor de la Costa Atlántica, con una oferta orientada principalmente a familias y grupos que buscan casas amplias.

Según Silvia Melgarejo, de Constructora del Bosque, los alquileres para las fiestas de fin de año y enero parten de US$3.500 semanales para viviendas con capacidad de seis a ocho personas.

El precio puede aumentar según la ubicación, las características de la construcción y los servicios disponibles.

Las casas con piscina cuestan aproximadamente un 20% más. Si se toma como referencia una vivienda de US$3.500 por semana, una propiedad comparable con ese adicional podría alcanzar los US$4.200.

Para febrero, las inmobiliarias estiman una reducción de alrededor del 25%. Sobre la misma referencia de US$3.500, eso representaría un valor aproximado de US$2.625 semanales, aunque cada propietario define sus tarifas.

La demanda anticipada también es elevada. Cariló registra un 55% de las noches reservadas para la primera quincena de enero.

En las casas de cuatro dormitorios o más, el porcentaje asciende al 71%, mientras que en las unidades de un dormitorio alcanza el 39%.

Melgarejo señaló que, a mediados de octubre, su inmobiliaria contabilizaba un 15% más de reservas que en el mismo período del año anterior. Además, indicó que el 80% de quienes visitaron la oficina y recorrieron propiedades durante el último fin de semana largo concretaron una reserva.

Costa Esmeralda: casas desde US$2.200 hasta US$6.000 por quincena

Costa Esmeralda, el complejo residencial ubicado sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 380, también registra consultas y reservas para la temporada.

Jorge Von Grolman, de Órbita Inmobiliaria, informó que los precios se mantienen en niveles similares a los del verano anterior.

Para enero de 2027, los valores de referencia son:

Casas para cuatro a seis personas: entre US$2.200 y US$3.000 por quincena.

Casas para ocho personas: entre US$4.000 y US$6.000 por quincena.

La cercanía a la playa es uno de los factores que más incide en las tarifas. Según el operador inmobiliario, las viviendas situadas en los sectores próximos al mar pueden costar entre un 50% y un 100% más que otras propiedades ubicadas dentro del mismo complejo.

Entre las zonas más demandadas aparece el barrio Deportiva, por su cercanía a las instalaciones deportivas y sus precios relativamente más accesibles. También se destacan los sectores Marítimos, donde las casas grandes suelen ser alquiladas por varias familias.

Cuánto cuesta alquilar en febrero en Costa Esmeralda

Para quienes pueden postergar las vacaciones hasta febrero, los valores resultan más bajos.

Las referencias publicadas son:

Departamentos de dos ambientes: alrededor de US$1.300 por quincena.

Departamentos de tres ambientes: aproximadamente US$2.200 por quincena.

Casas: entre un 15% y un 20% menos que en enero, en promedio.

El operador inmobiliario explicó que enero suele alcanzar una ocupación muy elevada por el perfil familiar del destino y la oferta de actividades deportivas y recreativas.

En febrero, en cambio, generalmente existe mayor disponibilidad, aunque las reservas aumentan a medida que se acerca el comienzo del mes.

Dónde conviene alquilar y cuánto se puede ahorrar en febrero

Los precios relevados muestran que la elección del destino y de las fechas puede modificar considerablemente el presupuesto.

Mar del Plata ofrece referencias en pesos desde $588.000 por semana para departamentos de dos ambientes, mientras que Pinamar presenta departamentos desde US$900 semanales y casas familiares desde US$2.000.

En Cariló, las viviendas para grupos de seis a ocho personas parten de US$3.500 por semana. Por su parte, Costa Esmeralda ofrece casas para cuatro a seis huéspedes desde US$2.200 por quincena.

Para quienes tienen flexibilidad de fechas, febrero aparece como una alternativa para reducir gastos. Las bajas estimadas van desde el 15% hasta el 25%, dependiendo del destino y del tipo de alojamiento.

No obstante, las inmobiliarias recomendaron comparar propiedades de características similares, verificar qué servicios están incluidos y prestar atención a gastos adicionales como cochera, limpieza y tasas antes de concretar una reserva.