Día de la Madre con frío en Argentina: cómo estará el tiempo en Paraná y qué zonas tendrán lluvias

Una masa de aire frío avanzará sobre gran parte del país y provocará un marcado descenso de las temperaturas. Para el Día de la Madre, en Paraná se esperan 8°C de mínima y 20°C de máxima, con cielo algo nublado y sin lluvias previstas.
El Día de la Madre estará marcado por la llegada de aire muy frío a gran parte de Argentina, con temperaturas inusualmente bajas para octubre, heladas en algunas regiones y lluvias en distintos sectores del país. Sin embargo, en Paraná se espera una jornada fresca, con cielo algo nublado y sin precipitaciones.
El pronóstico para este domingo 18 de octubre anticipa una temperatura mínima de 8°C y una máxima cercana a los 20°C en la capital entrerriana. Las condiciones permitirían realizar actividades al aire libre, aunque será necesario abrigarse durante las primeras horas del día.
El cambio de tiempo estará asociado al avance de una masa de aire frío desde el sur, que alcanzará la franja central y norte del territorio nacional. Este fenómeno provocará un descenso térmico importante en plena primavera.
Cómo estará el tiempo en Paraná para el Día de la Madre
Para este sábado 17 de octubre, en Paraná se prevé una jornada con cielo mayormente a parcialmente nublado, temperaturas entre 10°C y 17°C y vientos leves del sudeste.
El domingo, Día de la Madre, continuará el ambiente frío durante la mañana, con una mínima estimada en 8°C. Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta aproximadamente 20°C, con cielo algo nublado.
No se esperan precipitaciones para la capital entrerriana durante la celebración, por lo que el pronóstico resulta favorable para quienes tengan previstas reuniones familiares al aire libre.
Para el lunes 19, en tanto, se anticipa cielo mayormente a parcialmente nublado, con temperaturas entre 10°C y 20°C y vientos leves del noreste.
Una masa de aire frío cambiará el tiempo en Argentina
El ingreso de aire frío será uno de los principales fenómenos meteorológicos del fin de semana, publicó Meteored.
La situación se producirá luego del debilitamiento de un bloqueo atmosférico que mantuvo durante varios días condiciones húmedas, nubosas e inestables en distintas regiones del país.
Ese bloqueo estuvo asociado a un centro de altas presiones prácticamente estacionario sobre el océano Atlántico, frente a la Patagonia.
Aunque su debilitamiento permitirá cambios en la circulación atmosférica, no implicará una mejora generalizada del tiempo, debido a la presencia de nuevos sistemas de baja presión.
Como consecuencia, se esperan lluvias, chaparrones y tormentas en distintas provincias, mientras otras regiones tendrán temperaturas bajas y condiciones más estables.
El noreste argentino tendrá mejores condiciones
Según el pronóstico, el noreste argentino será una de las regiones con tiempo más estable durante el Día de la Madre.
Se prevén períodos de cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvias significativas durante el domingo.
Las temperaturas presentarán una amplitud importante, con mínimas de entre 6°C y 14°C y máximas que oscilarán entre 17°C y 28°C, según la localidad.
En las zonas costeras del río Paraná continuará el seguimiento de los niveles del agua debido a la creciente, aunque no se esperan precipitaciones directas durante esa jornada.
La estabilidad comenzaría a modificarse hacia el miércoles, cuando podrían regresar las lluvias y tormentas a sectores de Corrientes, Misiones y Formosa.
Heladas y temperaturas bajo cero en Cuyo y el NOA
El avance del aire frío también favorecerá la aparición de heladas en la franja central del país.
Las condiciones más rigurosas se esperan en las zonas elevadas de Mendoza, San Juan y La Rioja, donde las temperaturas podrían descender ampliamente por debajo de los -10°C.
Además, se pronostican nuevas nevadas en sectores cordilleranos del norte de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y las zonas altas de Tucumán.
En el oeste del Noroeste Argentino también podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, junto con precipitaciones y algunas tormentas en áreas de precordillera.
Estas condiciones contrastarán con las temperaturas más elevadas previstas en algunos sectores del extremo sur del país.
Qué se espera para el comienzo de la próxima semana
El lunes 19 de octubre, un sistema de alta presión se ubicará sobre el Atlántico, frente a la costa patagónica y al sur de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, una zona de baja presión y un sistema frontal mantendrán la inestabilidad sobre el oeste argentino, desde la Patagonia hasta Cuyo.
Para el martes se prevé un aumento de los chaparrones y tormentas en Neuquén, Río Negro, La Pampa y sectores de Cuyo, con posibilidad de fenómenos localmente intensos en el Alto Valle y el Valle Medio.
Las precipitaciones también podrían extenderse hacia la provincia de Buenos Aires.
Hacia el miércoles, la inestabilidad volvería a intensificarse en el noreste argentino, especialmente en el norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa.
Durante la segunda mitad de la semana continuarían las posibilidades de lluvias en Cuyo y La Pampa, mientras que en Buenos Aires se esperan precipitaciones más dispersas.
En líneas generales, no se anticipa un aumento importante y generalizado de las temperaturas, por lo que el ambiente fresco podría persistir en buena parte del país.
Para Paraná, en cambio, el panorama del Día de la Madre será más favorable: una mañana fría, una tarde templada y sin lluvias previstas, de acuerdo con el pronóstico disponible.