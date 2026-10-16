Fotos de la inmensa Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp – Paraná: con Fe recorren los 90 kilómetros

Fotos de la Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná.

La 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná comenzó este viernes, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp. Elonce retrata a cada paso y refleja los emotivos testimonios de los miles de fieles que iniciaron la tradicional caminata de aproximadamente 90 kilómetros, que culminará el sábado 17 en el Santuario de La Loma, en Paraná, después de una jornada de oración, esfuerzo y profunda devoción mariana.

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles recorren 90 km

La multitudinaria manifestación religiosa, que se realiza desde 1983, volvió a reunir a peregrinos de diferentes localidades entrerrianas y de otras provincias. Familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos comenzaron a recorrer el camino movilizados por promesas, agradecimientos y pedidos personales.

Como cada año, Elonce realiza una cobertura especial de la Peregrinación de los Pueblos, acompañando a los caminantes durante el trayecto y compartiendo sus historias, testimonios y emociones.

Las impresionantes imágenes de la multitudinaria manifestación de Fe: