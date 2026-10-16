Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná: sigue el recorrido y se dirigen hacia Cerrito

La 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná comenzó este viernes 16 de octubre, a las 17, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp. Miles de fieles iniciaron la tradicional caminata de aproximadamente 90 kilómetros, que culminará el sábado 17 en el Santuario de La Loma, en Paraná, después de una jornada de oración, esfuerzo y profunda devoción mariana.

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles recorren 90 km

La multitudinaria manifestación religiosa, que se realiza desde 1983, volvió a reunir a peregrinos de diferentes localidades entrerrianas y de otras provincias. Familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos comenzaron a recorrer el camino movilizados por promesas, agradecimientos y pedidos personales.

Como cada año, Elonce realiza una cobertura especial de la Peregrinación de los Pueblos, acompañando a los caminantes durante el trayecto y compartiendo sus historias, testimonios y emociones.

Una caminata de 90 kilómetros marcada por la fe

La edición 2026 se desarrolló bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”, una convocatoria que invitó a los participantes a renovar su compromiso espiritual y compartir el camino con otros fieles.

Durante el recorrido, los peregrinos tendrán momentos de oración, reflexión y acompañamiento religioso. También realizarán distintas paradas para descansar, alimentarse y recuperar energías antes de continuar hacia Paraná.

La organización dispuso un operativo de asistencia sanitaria, seguridad y acompañamiento para quienes participen de la caminata. Además, se espera que numerosos fieles se incorporen en diferentes puntos del trayecto, especialmente durante la madrugada del sábado.

Peregrinación: Fieles caminan para unir Hasenkamp y Paraná

Cómo nació la Peregrinación de los Pueblos

La historia de esta manifestación religiosa comenzó en 1983, cuando Jorge Quiroz y Amelio Rodríguez, dos jóvenes de Hasenkamp vinculados al Movimiento de Schoenstatt, decidieron caminar hasta el Santuario de La Loma, en Paraná.

Ambos se preparaban para sellar su Alianza de Amor con la Virgen María y buscaron expresar su compromiso religioso mediante un sacrificio personal. Así surgió la iniciativa de recorrer a pie los aproximadamente 90 kilómetros que separan ambas localidades.

Sin embargo, el primer intento estuvo marcado por una fuerte tormenta que los sorprendió después de avanzar unos 15 kilómetros y los obligó a interrumpir la caminata. El fin de semana siguiente retomaron el desafío y consiguieron llegar al santuario.

De dos caminantes a miles de peregrinos

Aquella experiencia dio origen a una tradición que, con el paso de los años, comenzó a sumar familiares, amigos, integrantes de parroquias y comunidades religiosas.

El crecimiento de la convocatoria convirtió a la peregrinación en una de las manifestaciones de fe más importantes de Entre Ríos. En 1992 fue declarada de interés municipal y provincial, mientras que en 2000 el entonces arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, la incorporó al calendario litúrgico arquidiocesano.

Desde entonces, la caminata se realiza el viernes y sábado anteriores al tercer domingo de octubre, en coincidencia con las celebraciones del Día de la Madre y en cercanías del 18 de octubre, una fecha significativa para el Movimiento de Schoenstatt.

El emotivo recuerdo de uno de los primeros peregrinos

En la previa de esta nueva edición, Horacio González, uno de los participantes históricos, recordó ante Elonce los comienzos de la peregrinación y el significado que mantiene después de más de cuatro décadas.

“Fue una experiencia de vida muy hermosa, pero no es un caminar, es un peregrinar. Peregrinar hacia Dios buscando un cambio en nuestros corazones”, expresó González, de 68 años, quien participó de prácticamente todas las ediciones.

El peregrino también destacó que, pese al crecimiento de la convocatoria, el sentido original de la caminata permaneció intacto. “Lo importante es cada peregrino que va con su mochila al santuario a ofrecer sus tristezas, sus pedidos y sus alegrías”, manifestó.

De esta manera, la 44ª Peregrinación de los Pueblos volvió a poner en marcha una tradición que nació con apenas dos jóvenes y que actualmente reúne a miles de personas unidas por la fe, la esperanza y la devoción a la Virgen María.