"Motiva la fe, el entusiasmo y el agradecimiento": Peregrinos parten de Paraná hacia Hasenkamp

La Peregrinación de los Pueblos 2026 comenzó a movilizar a numerosos fieles en Paraná, quienes se congregaron este viernes en la parroquia Santa Teresita, ubicada en la intersección de las calles 3 de Febrero y Saraví, para abordar los colectivos que los trasladarán hacia Hasenkamp.

Desde esa localidad partirá a las 17 horas la 44ª edición de la tradicional caminata de fe, que recorrerá aproximadamente 90 kilómetros hasta el Santuario de La Loma, en Paraná. En la previa, Elonce dialogó con peregrinos que compartieron sus emociones y motivaciones.

(Elonce)

Entre los presentes había personas que participarán por primera vez y otras que mantienen esta tradición desde hace años. Una mujer que peregrina desde hace aproximadamente una década explicó: "Uno va a agradecer y pedir, todos los años hemos tenido la suerte de tener las bendiciones que uno pide".

Agradecimientos y pedidos de salud durante la peregrinación

Una de las participantes, que realizará la caminata por primera vez, expresó sus sensaciones antes de subir al colectivo. "Es una emoción grande, hay mucho por agradecer", manifestó, y agregó que también rezará "por salud y por todo el mundo".

Otra joven contó que decidió sumarse por primera vez acompañada de su novio, quien ya participó en tres oportunidades. "Tenía muchas ganas de hacerla y me motiva la fe, el entusiasmo, el agradecimiento", explicó.

(Elonce)

Por su parte, otra peregrina reveló que caminará especialmente por sus padres, quienes atravesaron problemas de salud. "Lo hago por mis viejos", expresó emocionada, al explicar que su intención es agradecer por la recuperación de ambos.

Los peregrinos partieron hacia Hasenkamp

Durante la cobertura, familiares y amigos acompañaron a los participantes hasta los colectivos. Algunos se despidieron de sus seres queridos, mientras otros se preparaban para compartir la experiencia junto a sus grupos.

La expectativa estuvo puesta en completar el recorrido, aunque los peregrinos destacaron que el principal propósito es agradecer, pedir y renovar su fe.

La caminata comenzará este viernes por la tarde y continuará durante la noche hasta llegar el sábado al Santuario de La Loma, donde culminará una nueva edición de esta multitudinaria manifestación religiosa.