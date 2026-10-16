 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Operativo policial para la 44ª edición

Peregrinación de los Pueblos: habrá cortes parciales de tránsito y cambios en el recorrido por Paraná

La Policía de Entre Ríos ultimó los detalles del operativo de seguridad para la 44ª Peregrinación de los Pueblos. El comisario Héctor Heintze confirmó a Elonce que habrá cortes parciales en rutas y avenidas. Además, este año los peregrinos no pasarán por el Parque Industrial.

16 de Octubre de 2026
Peregrinación de los Pueblos: cortes y cambios de recorrido.
Peregrinación de los Pueblos: cortes y cambios de recorrido. Foto: Archivo.

REDACCIÓN ELONCE

La Policía de Entre Ríos ultimó los detalles del operativo de seguridad para la 44ª Peregrinación de los Pueblos. El comisario Héctor Heintze confirmó a Elonce que habrá cortes parciales en rutas y avenidas. Además, este año los peregrinos no pasarán por el Parque Industrial.

El operativo de seguridad para la Peregrinación de los Pueblos contará con efectivos de distintas dependencias policiales, controles de tránsito y un dispositivo especial en el Santuario de La Loma. Así lo confirmó a Elonce el comisario Héctor Heintze, jefe de la Sección Eventos de la Policía de Entre Ríos.

 

 

La tradicional caminata comenzará este viernes 16 de octubre, a las 17 horas, desde la ermita de Hasenkamp, mientras que la llegada a Paraná está prevista para el sábado. Desde el mediodía se espera la concentración de participantes en el punto de partida.

 

"Se ha dispuesto de un amplio dispositivo policial para cubrir todo lo que es el servicio, tanto en el aseguramiento de las rutas como en la seguridad en cada una de las paradas", explicó Heintze.

 

H&eacute;ctor Heintze, jefe de la Secci&oacute;n Eventos de la PER (Elonce)
Héctor Heintze, jefe de la Sección Eventos de la PER (Elonce)

 

Cortes parciales de tránsito durante la peregrinación

 

El funcionario detalló que participarán móviles de la Dirección de Seguridad Vial, del sistema 911 y de comisarías de Paraná y localidades cercanas a Hasenkamp.

 

En el Santuario de La Loma se desplegarán aproximadamente 40 efectivos policiales para garantizar la seguridad durante el ingreso de los peregrinos y la celebración de cierre.

 

 

Respecto de la circulación vehicular, Heintze confirmó que no habrá un corte total permanente de las rutas, sino interrupciones parciales a medida que avance la columna. La misma modalidad se aplicará en las principales avenidas de Paraná.

 

Archivo Elonce.
Archivo Elonce.

 

Este año no pasarán por el Parque Industrial

 

Una de las principales novedades será la modificación del recorrido de ingreso a Paraná. A diferencia de ediciones anteriores, los peregrinos no se dirigirán hacia el Parque Industrial después de atravesar Sauce Montrull.

 

 

Según explicó el comisario, continuarán desde el arco de acceso por avenida Almafuerte hasta calle Caputo. Luego avanzarán por Miguel David hasta llegar al Santuario de La Loma.

 

Finalmente, Heintze pidió a los participantes respetar las indicaciones de los colaboradores y del personal de seguridad, especialmente durante los desplazamientos por las banquinas, para prevenir accidentes.

 

Ultiman detalles de seguridad para la Peregrinación de los Pueblos

Temas:

Peregrinación de los Pueblos Parque Industrial Paraná Tránsito cambios operativo de seguridad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso