Peregrinación de los Pueblos: habrá cortes parciales de tránsito y cambios en el recorrido por Paraná

El operativo de seguridad para la Peregrinación de los Pueblos contará con efectivos de distintas dependencias policiales, controles de tránsito y un dispositivo especial en el Santuario de La Loma. Así lo confirmó a Elonce el comisario Héctor Heintze, jefe de la Sección Eventos de la Policía de Entre Ríos.

La tradicional caminata comenzará este viernes 16 de octubre, a las 17 horas, desde la ermita de Hasenkamp, mientras que la llegada a Paraná está prevista para el sábado. Desde el mediodía se espera la concentración de participantes en el punto de partida.

"Se ha dispuesto de un amplio dispositivo policial para cubrir todo lo que es el servicio, tanto en el aseguramiento de las rutas como en la seguridad en cada una de las paradas", explicó Heintze.

Héctor Heintze, jefe de la Sección Eventos de la PER (Elonce)

Cortes parciales de tránsito durante la peregrinación

El funcionario detalló que participarán móviles de la Dirección de Seguridad Vial, del sistema 911 y de comisarías de Paraná y localidades cercanas a Hasenkamp.

En el Santuario de La Loma se desplegarán aproximadamente 40 efectivos policiales para garantizar la seguridad durante el ingreso de los peregrinos y la celebración de cierre.

Respecto de la circulación vehicular, Heintze confirmó que no habrá un corte total permanente de las rutas, sino interrupciones parciales a medida que avance la columna. La misma modalidad se aplicará en las principales avenidas de Paraná.

Archivo Elonce.

Este año no pasarán por el Parque Industrial

Una de las principales novedades será la modificación del recorrido de ingreso a Paraná. A diferencia de ediciones anteriores, los peregrinos no se dirigirán hacia el Parque Industrial después de atravesar Sauce Montrull.

Según explicó el comisario, continuarán desde el arco de acceso por avenida Almafuerte hasta calle Caputo. Luego avanzarán por Miguel David hasta llegar al Santuario de La Loma.

Finalmente, Heintze pidió a los participantes respetar las indicaciones de los colaboradores y del personal de seguridad, especialmente durante los desplazamientos por las banquinas, para prevenir accidentes.