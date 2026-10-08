Peregrinación de los Pueblos: esperan miles de fieles y preparan un amplio operativo sanitario

REDACCIÓN ELONCE
La Peregrinación de los Pueblos celebrará su 44ª edición el viernes 16 y sábado 17 de octubre, con un recorrido de más de 90 kilómetros. Leandro Lacoste brindó a Elonce detalles sobre los horarios, las recomendaciones y el operativo de asistencia para los caminantes.
La Peregrinación de los Pueblos se prepara para celebrar su 44ª edición los días viernes 16 y sábado 17 de octubre, con una caminata de más de 90 kilómetros que unirá Hasenkamp con Paraná. La tradicional manifestación de fe comenzará a las 17 del viernes y contará con un importante despliegue de colaboradores, ambulancias y puestos sanitarios para acompañar a los miles de peregrinos que participarán del recorrido.
Leandro Lacoste, integrante de la Comisión Central de la Peregrinación de los Pueblos y coordinador del área de Salud, brindó detalles de los preparativos durante una entrevista en el programa GPS, que se emite por Elonce. Explicó que la organización comenzó varios meses atrás y que una de las principales preocupaciones estaba relacionada con las condiciones meteorológicas para el fin de semana.
“Esto viene desde abril o mayo, aproximadamente, cuando se realizó la primera reunión”, señaló Lacoste. Además, reconoció que las lluvias generaron incertidumbre entre los organizadores. “Estamos con la esperanza de que no llueva el viernes 16 y sábado 17, para poder llevar a cabo la edición número 44”, expresó.
Horarios de salida y paradas de la Peregrinación de los Pueblos
La salida de la Peregrinación de los Pueblos está prevista para el viernes 16 de octubre a las 17, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, ubicada en el acceso a Hasenkamp, sobre la ruta que conecta con la Ruta Nacional 12. Los organizadores esperan que los primeros participantes comiencen a concentrarse desde las 15.
“El horario de partida es a las 17, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp”, precisó Lacoste. También explicó que el recorrido estará dividido en diferentes tramos, con descansos programados para que los peregrinos puedan recuperar energías y recibir asistencia.
La primera parada está prevista aproximadamente para las 19. Según detalló, los descansos tendrán una duración de entre una hora y media y dos horas, mientras que los tramos de caminata demandarán alrededor de tres horas cada uno. La llegada a Paraná se estima para el sábado 17, entre las 17 y las 18, aunque el horario dependerá del ritmo de los participantes.
Cuántas personas participarán de la peregrinación
Uno de los aspectos que destacó Lacoste fue la dificultad para establecer una cantidad precisa de participantes, debido a que la peregrinación no requiere inscripción previa y muchos fieles se incorporan durante el recorrido.
“Te puedo decir que salen 5.000 personas o que salen 30.000. Eso es muy variable”, explicó el organizador. En ese sentido, señaló que numerosas personas no pueden iniciar la caminata desde Hasenkamp por compromisos laborales y optan por sumarse en las siguientes paradas.
Una de las incorporaciones más importantes se produce en Cerrito, durante la madrugada del sábado. “Muchos se suman a la peregrinación en la segunda parada, que sería la de Cerrito, a la medianoche”, detalló.
Asimismo, aclaró que la participación es libre y no existe ningún registro obligatorio. “Mucha gente piensa que hay que inscribirse para peregrinar, pero eso no es así”, remarcó Lacoste.
Un operativo con 11 ambulancias y cientos de colaboradores
La organización de la 44ª Peregrinación de los Pueblos contará con 16 áreas de trabajo, encargadas de coordinar diferentes aspectos relacionados con la seguridad, la salud, la comunicación y la logística del recorrido.
Lacoste explicó que solamente el área sanitaria dispondrá de aproximadamente 60 colaboradores, distribuidos entre coordinadores y personal de asistencia. “Nos van a estar acompañando 11 ambulancias, una carpa sanitaria en cada parada, kinesiólogos y también vamos a tener la colaboración de bomberos”, detalló.
El entrevistado estimó que, al sumar los equipos de comunicación, estacionamiento y otras tareas organizativas, la cantidad total de voluntarios podría ubicarse entre 200 y 300 personas. “Somos 16 áreas. Yo soy uno de los coordinadores del área de Salud, pero también colaboro con la parte de comunicación”, explicó.
El despliegue buscará garantizar acompañamiento durante toda la caminata, especialmente en los sectores donde las condiciones del terreno, el cansancio y la falta de iluminación pueden representar dificultades para los participantes.
Recomendaciones para quienes peregrinen por primera vez
Durante la entrevista, Lacoste hizo especial hincapié en la importancia de utilizar ropa y calzado adecuados para afrontar una caminata de más de 90 kilómetros. Advirtió que uno de los errores más frecuentes consiste en estrenar zapatillas durante la peregrinación.
“El calzado es fundamental porque caminar 90 kilómetros con un calzado que compraste la semana pasada te va a hacer mal, te va a molestar. No es tu calzado habitual, no lo uses”, recomendó.
También aconsejó elegir prendas cómodas y de colores claros, utilizar pantalones largos para evitar molestias ocasionadas por insectos y llevar gorra y protector solar para los tramos diurnos. En particular, mencionó que durante la mañana del sábado los peregrinos estarán expuestos al sol en sectores abiertos del recorrido.
“La hidratación es fundamental. Hacemos mucho hincapié en ese tema”, subrayó. Además, insistió en la importancia de seguir las recomendaciones de los equipos sanitarios.
La preocupación por las lluvias y las condiciones de las banquinas
Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que se registren precipitaciones durante el desarrollo de la peregrinación. Lacoste recordó que en diferentes ediciones los caminantes debieron afrontar lluvias y tormentas, particularmente durante los recorridos nocturnos.
“Los tramos que más nos preocupan por la lluvia son llegando a Cerrito, en la parada de medianoche, y llegando a El Palenque, a las cinco de la mañana”, explicó.
Según señaló, esos sectores presentan dificultades adicionales porque no cuentan con iluminación artificial suficiente y los peregrinos deben avanzar con linternas y el acompañamiento de vehículos de apoyo.
El organizador también recordó que durante la edición anterior se registraron precipitaciones desde la salida de Hasenkamp. “El año pasado nos llovió en la salida de Hasenkamp. Fue una llovizna, pero de esas que molestan, una garúa”, relató.
En ese contexto, expresó su deseo de que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar la actividad sin inconvenientes. También advirtió que las lluvias previas pueden afectar las banquinas, que constituyen uno de los principales espacios de circulación de los peregrinos.
Una experiencia de fe que se renueva cada año
La 44ª edición de la Peregrinación de los Pueblos se desarrollará bajo el lema “Peregrinos con María hacia un mundo más humano”, una consigna que acompañará a los participantes durante todo el recorrido.
Lacoste, quien lleva aproximadamente ocho o nueve años colaborando con la actividad y dos como integrante de la organización central, destacó el significado personal que tiene esta celebración. “Lo defino como el evento del año que más espero”, expresó.
Además, recordó que realizó la peregrinación en tres oportunidades y que su experiencia le permitió comprender el esfuerzo físico y espiritual que representa completar el trayecto.
“La peregriné tres veces. En una me preparé y abandoné un tramo; las otras dos las hice con pura fe y las terminé”, relató.
Finalmente, destacó que la motivación espiritual ocupa un lugar central entre quienes participan. “Es cuestión de fe y de enfocarse en lo que uno va a pedir o agradecer”, sostuvo.