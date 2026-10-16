Hoy se realiza la 44ª Peregrinación de los Pueblos: horarios, recorrido y cómo nació la tradición

La 44ª Peregrinación de los Pueblos comenzará este viernes, a las 17, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp. Miles de fieles participarán de la tradicional caminata de aproximadamente 90 kilómetros que finalizará el sábado 17 en el Santuario de La Loma, en Paraná. La manifestación religiosa, que se realiza desde 1983, reunirá a peregrinos de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias.

Este año, la convocatoria se desarrollará bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”. Durante el recorrido, los participantes compartirán momentos de oración, reflexión y acompañamiento espiritual, además de realizar distintas paradas para descansar y recuperar energías.

La organización dispuso un operativo de asistencia sanitaria, seguridad y acompañamiento para quienes decidan completar el trayecto. También se sumarán fieles en diferentes puntos del camino, especialmente durante la madrugada del sábado.

Como todos los años, la multitudinaria muestra de Fe, tendrá una cobertura especial de Elonce.

A qué hora comienza y cómo será el recorrido

La partida está programada para las 17 de este viernes desde la ermita de Hasenkamp, ubicada en el acceso a la localidad. Los organizadores recomendaron llegar aproximadamente una hora y media antes para facilitar la concentración de los caminantes y los preparativos previos.

La peregrinación avanzará durante toda la noche y parte del sábado, con descansos programados en diferentes sectores. Uno de los puntos donde habitualmente se incorpora una importante cantidad de fieles es Cerrito, durante la madrugada. El recorrido también comprende sectores cercanos a El Palenque, antes de continuar hacia Paraná.

La llegada de la imagen cabecera al Santuario de La Loma está prevista para alrededor de las 18 del sábado, mientras que el grueso de los peregrinos arribaría cerca de las 19. En ese lugar se realizará la celebración religiosa de cierre.

Cómo nació la Peregrinación de los Pueblos

La historia de la Peregrinación de los Pueblos se remonta a principios de la década de 1980, cuando Jorge Quiroz y Amelio Rodríguez, dos jóvenes de Hasenkamp pertenecientes al Movimiento de Schoenstatt, decidieron realizar una caminata hasta el Santuario de La Loma, en Paraná.

Ambos se preparaban para sellar su Alianza de Amor con la Virgen María y buscaban expresar su compromiso religioso mediante un sacrificio personal. Fue así que surgió la propuesta de recorrer a pie los aproximadamente 90 kilómetros que separaban ambas localidades.

La primera experiencia estuvo marcada por las dificultades. Una fuerte tormenta sorprendió a los jóvenes cuando habían avanzado unos 15 kilómetros y los obligó a suspender el trayecto. Sin embargo, retomaron la iniciativa el fin de semana siguiente y consiguieron llegar al santuario.

Aquella experiencia, concretada en 1983, marcó el nacimiento de una tradición que comenzó con apenas dos caminantes y que, con el paso de los años, convocó a miles de personas.

De dos peregrinos a una multitud

En sus primeros años, la peregrinación fue una iniciativa sencilla, impulsada por jóvenes vinculados a Schoenstatt. Con el tiempo comenzaron a sumarse familiares, amigos, integrantes de parroquias y comunidades religiosas de diferentes localidades.

La participación creció progresivamente hasta transformar la caminata en una de las manifestaciones de fe más importantes de Entre Ríos. En 1992 fue declarada de interés municipal y provincial, mientras que en 2000 el entonces arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, la incorporó al calendario litúrgico arquidiocesano.

La fecha quedó establecida para el viernes y sábado anteriores al tercer domingo de octubre, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Argentina y en cercanías del 18 de octubre, una jornada significativa para el Movimiento de Schoenstatt.

La caminata mantuvo desde sus orígenes el sentido de peregrinar hacia María como expresión de agradecimiento, oración y renovación espiritual.

El testimonio de uno de los primeros peregrinos

En la previa de esta nueva edición, Horacio González, uno de los participantes históricos de la caminata, recordó ante Elonce cómo surgió la iniciativa y qué significado mantiene después de más de cuatro décadas.

“Fue una experiencia de vida muy hermosa, pero no es un caminar, es un peregrinar. Peregrinar hacia Dios buscando un cambio en nuestros corazones”, expresó González, quien actualmente tiene 68 años y participó de prácticamente todas las ediciones.

También destacó que el sentido original de la propuesta permaneció a pesar del crecimiento de la convocatoria. “Lo importante es cada peregrino que va con su mochila al santuario a ofrecer sus tristezas, sus pedidos y sus alegrías”, manifestó.

Un amplio operativo sanitario acompañará a los peregrinos

Para esta 44ª edición, la organización preparó un dispositivo sanitario que contará con 11 ambulancias, carpas de atención en las paradas y entre 200 y 300 colaboradores distribuidos a lo largo del recorrido.

Los caminantes dispondrán de puestos de hidratación, asistencia médica, vehículos de apoyo y espacios para descansar. Los tramos estarán organizados con pausas que permitirán recuperar energías antes de continuar.

También se prestará especial atención a los sectores que presentan menor iluminación durante la noche, principalmente en dirección a Cerrito y El Palenque. Las precipitaciones registradas durante los días previos generaron preocupación por el estado de las banquinas, por lo que se solicitó extremar los cuidados.

Qué llevar y cuáles son las recomendaciones

Desde la organización recomendaron utilizar calzado cómodo y previamente usado, ropa liviana y de colores claros, medias de repuesto, gorra, protector solar y prendas impermeables ante la posibilidad de lluvias.

Leandro Lacoste, integrante de la Comisión Central, explicó a Elonce que el calzado resultaba fundamental para evitar lesiones. “El tema del calzado es fundamental para no sacar ampollas”, advirtió.

Además, aconsejó mantener una hidratación constante, consumir alimentos livianos y aprovechar las paradas para cambiarse las medias, descansar y realizar estiramientos.

Los participantes podrán dejar sus bolsos y mochilas debidamente identificados en un camión ubicado frente al cementerio de la ermita de Hasenkamp. Las pertenencias serán trasladadas entre las distintas paradas para evitar que los peregrinos deban cargar peso.

También se pidió permanecer dentro de la columna delimitada por las imágenes de María que encabezan y cierran la peregrinación, y respetar las indicaciones de los servidores.

La participación es gratuita

El párroco de Hasenkamp, Daniel Ponce, confirmó que la peregrinación es gratuita y que no resulta necesario inscribirse previamente. Los interesados podrán participar individualmente o mediante grupos organizados por parroquias y comunidades.

El sacerdote remarcó que no es indispensable completar los 90 kilómetros y que cada participante debe evaluar sus posibilidades físicas.

“Cada uno tiene que resolver esto en su interior. Más allá del tramo que haga, todo es válido para la Virgen, para nuestra Madre”, expresó ante Elonce.

De esta manera, la 44ª Peregrinación de los Pueblos volverá a unir Hasenkamp y Paraná durante dos jornadas de oración y encuentro comunitario, manteniendo una tradición que comenzó con dos jóvenes y que hoy convoca a miles de fieles.