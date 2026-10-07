Servidores se preparan para la Peregrinación Hasenkamp-Paraná

La Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná entró en su etapa final de preparación y uno de los grupos fundamentales para el desarrollo de la multitudinaria manifestación de fe ultima detalles. Se trata de los servidores, quienes acompañarán a los peregrinos durante el trayecto y estan atentos ante cualquier necesidad.

Desde el Santuario de La Loma, las coordinadoras del área de Servidores de Paraná, Martina Schaab, Florencia Marichal y Juliana Durán, explicaron a Elonce que el trabajo comenzó varios meses antes de la peregrinación y comprende aspectos logísticos y espirituales.

“Desde mayo nos venimos juntando y organizando especialmente toda la parte logística y también la espiritual, que es muy importante”, explicaron sobre la tarea previa que realizan junto al equipo de Hasenkamp.

El rol de los servidores

Las entrevistadas remarcaron que el trabajo no se limita a acompañar físicamente a quienes realizan el recorrido. “Lo que destaca al servidor es la alegría, la entrega y la predisposición de servir”, señalaron.

En ese sentido, explicaron que “la idea es acompañar espiritualmente y también apoyar al peregrino durante toda la peregrinación”.

Los servidores podrán ser reconocidos fácilmente durante el recorrido por su indumentaria. “Somos los que vamos caminando al costado del peregrino, somos los de chalequito amarillo. Así nos identifican”, detallaron.

Su principal función es detectar cualquier inconveniente y facilitar rápidamente la asistencia correspondiente. “Nuestro rol especialmente es cuidarlos ante cualquier necesidad que tengan. Hay colectores y ambulancias, entonces nosotros somos el nexo para cualquier urgencia”, indicaron.

Un equipo de unas 150 personas

Las coordinadoras explicaron que no existen requisitos particulares para incorporarse al servicio, más allá de la voluntad y predisposición para colaborar. “Cualquiera puede ser servidor. No hay una persona específica para que lo sea, sino todo aquel que esté predispuesto a servir”, expresaron.

En Paraná se incorporaron alrededor de 80 servidores, mientras que, al sumar el grupo proveniente de Hasenkamp, el dispositivo alcanzará aproximadamente las 150 personas.

“Empezamos con las reuniones en septiembre, hicimos tres encuentros y se fue sumando un montón de gente. Llegamos a unos 80 y, junto con Hasenkamp, sumamos aproximadamente 150”, precisaron.

“Mil luces para María”

Como parte de las actividades previas, los servidores convocaron a la comunidad para el domingo 11 de octubre, a las 20, en el Santuario de La Loma, donde se realizará “Mil luces para María”.

“Invitamos a toda la comunidad. Deben traer una velita para compartir juntos un momento”, señalaron las coordinadoras. Además, destacaron que la propuesta ha registrado una participación creciente en sus últimas ediciones.

Finalmente, indicaron que quienes tengan consultas sobre la peregrinación podrán acercarse durante esa actividad o comunicarse mediante las redes sociales oficiales de la Peregrinación de los Pueblos.

Más de 40.000 fieles

La 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná se realizará bajo el lema “Peregrinos con María hacia un mundo más humano” y contará con un amplio operativo de acompañamiento durante los 90 kilómetros de recorrido.

Desde la organización indicaron que parroquias, movimientos religiosos, Policía, Bomberos y equipos de salud trabajaron en los preparativos para asistir a los participantes. El año pasado partieron alrededor de 20.000 personas desde la ermita de Hasenkamp y, con quienes se fueron sumando en distintas localidades, llegaron entre 40.000 y 45.000 peregrinos al Santuario de La Loma, una concurrencia similar a la que esperan para esta nueva edición.