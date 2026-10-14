Peregrinación de los Pueblos: brindaron las últimas indicaciones para los fieles

La Peregrinación de los Pueblos comenzará este viernes 16 de octubre, a las 17 hotas, desde la ermita de Hasenkamp, y los organizadores brindaron las últimas recomendaciones para quienes participarán de la tradicional manifestación de fe. Desde el Santuario de La Loma, integrantes de la organización explicaron a Elonce cómo se desarrollará la recepción de los caminantes y qué aspectos deberán tener en cuenta durante el recorrido.

Martina Schaab y Stefanía Sepic, coordinadoras del área de Servidores de Paraná, señalaron que es recomendable llegar al punto de partida aproximadamente una hora y media antes. Esto permitirá a los fieles organizarse, utilizar los sanitarios y prepararse para iniciar la caminata. Además, recordaron que quienes concurran por sus propios medios recibirán la misma asistencia que los grupos organizados por las parroquias.

Una de las indicaciones está relacionada con el traslado de pertenencias. Los peregrinos podrán dejar sus bolsos y mochilas, debidamente identificados, en un camión ubicado frente al cementerio de la ermita. El servicio permitirá transportar los elementos personales entre las distintas paradas, evitando que los participantes deban cargar peso durante el trayecto.

Martina Schaab y Stefanía Sepic, coordinadoras del área de Servidores de Paraná (Elonce)

Cuidados durante la caminata y los descansos

Leandro Lacoste, integrante de la Comisión Central de la Peregrinación de los Pueblos, destacó la importancia de utilizar calzado cómodo y habitual. "El tema del calzado es fundamental para no sacar ampollas", explicó, y desaconsejó estrenar zapatillas durante la caminata.

Leandro Lacoste, de la Comisión Central de la Peregrinación de los Pueblos (Elonce)

También recomendó utilizar ropa holgada y de colores claros, llevar medias con alto porcentaje de algodón, mantenerse hidratado y consumir alimentos livianos y nutritivos. Asimismo, sugirió contar con un piloto impermeable ante la posibilidad de precipitaciones.

Respecto de las paradas, aconsejó aprovechar el tiempo para descansar, cambiarse las medias y realizar estiramientos. "Antes de emprender nuevamente el peregrinar, se debe tratar de entrar en calor nuevamente", indicó, al explicar que estas medidas ayudan a prevenir calambres y molestias musculares.

Indicaciones de seguridad y acompañamiento espiritual

Desde el área de Servidores solicitaron a los fieles que permanezcan dentro de la columna delimitada por las imágenes de María que encabezan y cierran la peregrinación. También pidieron respetar las indicaciones transmitidas por los responsables de la organización durante el recorrido.

La llegada al Santuario de La Loma está prevista para el sábado 17 de octubre, entre las 17 y las 18 horas, mientras que la celebración de la misa se realizará a las 18:45 horas.

Finalmente, los organizadores invitaron a quienes no puedan participar de la caminata a acompañar espiritualmente a los peregrinos. "Pueden quedarse en sus casas, principalmente rezando por todos los que venimos caminando", expresaron. Además, recordaron que la campaña del Rosario continuará hasta el viernes inclusive.