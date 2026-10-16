Peregrinación de los Pueblos: servidores se reunieron en Paraná para partir hacia Hasenkamp

La Peregrinación de los Pueblos 2026 comenzó a movilizar a fieles y servidores este viernes en Paraná, donde numerosos voluntarios se reunieron en la zona del ex Hipódromo, junto a la Plaza Mujeres Entrerrianas, para trasladarse hacia Hasenkamp. Desde allí, a las 17 horas, partirá la tradicional caminata de 90 kilómetros hasta el Santuario de La Loma.

En la previa de la 44ª edición, los participantes compartieron con Elonce sus expectativas y explicaron la importancia del acompañamiento durante el recorrido. Los servidores cumplen un papel fundamental al asistir a quienes necesitan ayuda física, contención o palabras de aliento.

Micaela Franco, quien participa como peregrina desde 2013 y se incorporó al servicio en 2016, explicó la función de los servidores: "Es poder acompañar al peregrino si se desmaya, si se descompensa, si se cansa”. Además, aseguró que continúa participando porque "es un gusto poder ayudar al peregrino".

Micaela Franco, servidora en la Peregrinación de los Pueblos (Elonce)

El acompañamiento espiritual durante la peregrinación

El sacerdote Emmanuel Tropini, integrante del seminario, también participará de la caminata y destacó que el recorrido representa una experiencia espiritual para muchas personas.

"Una de las cosas que más hacemos los sacerdotes en varios de los tramos es estar disponibles para el sacramento de la confesión, de la reconciliación o el diálogo que va surgiendo con las personas", explicó.

Emmanuel Tropini, sacerdote (Elonce)

Tropini, quien participa desde 2001, describió la peregrinación como "un retiro espiritual caminando". Aunque este año no se encuentra en las mejores condiciones físicas, expresó su intención de acompañar algunos tramos y ayudar a otros fieles.

La fe y la solidaridad como motivaciones

Entre los presentes también había personas que realizarán la peregrinación por primera vez. Un joven contó que se preparó durante dos meses con caminatas y ejercicios en la zona del ex Hipódromo para afrontar el recorrido.

Por su parte, Gabriela, servidora desde hace más de seis años, se emocionó al explicar qué la impulsa a participar: "La Virgen, mi hijo, mi familia, mis hermanos". También expresó que ofrecerá sus oraciones por la salud y sus seres queridos.

(Elonce)

Otra de las voluntarias destacó que el servicio consiste en ofrecer al peregrino aquello que necesita en cada momento: alguien que lo escuche, una palabra de aliento o una consulta sobre cómo se encuentra.

Una peregrinación marcada por pedidos y agradecimientos

Los testimonios también estuvieron atravesados por pedidos de salud. Una mujer contó que acompañaba a sus hijas servidoras y que rezarían especialmente por la recuperación de Bárbara Brunetti, la periodista de Elonce, además de las intenciones de sus familias.

"Vamos a estar rezando por ella y mañana en el santuario, cuando llegue la peregrinación, especialmente por ella", expresó la mujer.

La 44ª Peregrinación de los Pueblos se desarrollará bajo el lema "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano". La llegada al Santuario de La Loma está prevista para este sábado 17 de octubre.