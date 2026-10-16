“Acá la traje”: una madre peregrinó por su hija Kimey, fallecida tras dos trasplantes de pulmón

La 44ª Peregrinación de los Pueblos comenzó este viernes desde Hasenkamp hacia Paraná y, entre los miles de fieles que emprendieron los 90 kilómetros, una historia de amor, pérdida y fe conmovió durante la transmisión de Elonce. Lorena, una mujer de Santa Elena, decidió participar por primera vez para cumplir el deseo de su hija Kimey, fallecida en junio de 2023, a los 26 años, después de atravesar una compleja historia de salud.

La joven había recibido dos trasplantes bipulmonares y posteriormente debió someterse a una cirugía cerebral a causa de un tumor. Durante su vida, había expresado el deseo de participar de la tradicional caminata religiosa, pero su estado de salud no se lo permitió.

Tres años después de su fallecimiento, su madre llegó a Hasenkamp con una bandera que llevaba un mensaje sobre la importancia de la donación de órganos. En medio de la multitud, explicó que caminaba para mantener viva la memoria de su hija y cumplir una promesa que había quedado pendiente.

“Mi hija siempre quería hacer esta peregrinación y nunca pudo”

Durante los primeros kilómetros del recorrido, Lorena dialogó con Elonce y compartió los motivos que la llevaron a participar de la manifestación religiosa.

La mujer llevaba una bandera con una frase que sintetizaba parte de la historia de su familia: “Donar órganos no vale la pena, vale la vida”.

Cuando le preguntaron por qué había decidido sumarse a la peregrinación, relató: “A mi hija la trasplantaron dos veces de pulmones y siempre quería hacer esta peregrinación y nunca pudo. Entonces, ahora hace tres años que falleció y acá la traje”.

Lorena también recordó que su hija había compartido su historia con Elonce, medio que años atrás había dado a conocer su situación de salud. “Kimey estuvo en el canal de ustedes, le hicieron una nota y todo”, expresó.

Una peregrina que atravesaba quimioterapia: “Ella es todo para mí”

La historia de Lorena se sumó a otros testimonios de fe y agradecimiento recogidos por Elonce durante la peregrinación.

Cecilia, una mujer de Viale, contó que estaba atravesando un tratamiento de quimioterapia y que decidió participar para agradecer por su salud y su familia.

“Por mi salud, porque estoy haciéndome quimios y estoy saliendo de una situación muy emotiva, y por eso vengo por mi familia y agradecer”, relató.

Al hablar sobre la Virgen, se emocionó: “La Virgen siempre fue importante, siempre la tuve en mi corazón y siempre me ha cumplido. Ella es todo y me emociona porque estoy saliendo de todo esto y gracias a ella”.

La mujer participó acompañada por su esposo, quien colaboraba con el sonido de la peregrinación, y su hija de seis años.

Después de 26 años, cumplió una promesa por su hija

Otra mujer, oriunda de Seguí, contó que llevaba 26 años participando de la peregrinación y que esta edición tenía un significado especial.

Durante años había caminado para cumplir una promesa relacionada con una operación de médula de su hija, Esmeralda Castro, de 27 años.

“La hice por una promesa por mi hija, por una operación de médula y hoy pude lograr traerla conmigo. Yo había prometido que cuando yo la trajera iba a ser el último año”, explicó.

La peregrina contó que durante 17 años había completado el recorrido y que esta vez pudo compartir la experiencia con su hija. “Va a costar cuando el año que viene no la pueda hacer, pero logré. Ya hice la meta y sé que la Virgencita fue la que nos apoyó y nos ayudó”, expresó.

También contó que llevaba tatuada la imagen de la Virgen en la espalda y que tenía nuevos pedidos por la salud de una prima embarazada.

“Hoy me jubilé de docente y vengo a agradecer”

Entre las historias de agradecimiento estuvo la de Fabiana, una mujer de San José de Feliciano que participaba de la peregrinación desde hacía aproximadamente 19 años.

En esta oportunidad, llegó junto a una delegación de alrededor de 119 personas de su localidad y compartió una noticia que le generaba una profunda alegría. “Hoy especialmente le cuento, hoy me jubilé de docente de nivel inicial, así que hoy vengo a agradecer”, expresó.

La mujer explicó que cada año caminaba por su familia, sus amigos y las intenciones de su comunidad. “Siempre agradeciendo, pidiendo. Pido por mi familia, por las intenciones de mi pueblo, también de mis amigos”, sostuvo.

“Lo que traemos en el corazón, la Virgen lo sabe”

Miriam, también de San José de Feliciano, participó junto a su hija, de 19 años, quien realizaba la caminata por primera vez.

“La verdad que no se puede describir con palabras lo que significa. Yo particularmente vengo a dar gracias, gracias por tener salud, por tener un techo, por tener trabajo”, manifestó.

Comienzo de la 44ª Peregrinación de los Pueblos

Luego, compartió una reflexión sobre los pedidos personales que cada peregrino llevaba durante el recorrido.

“Lo que traemos en el corazón, la Virgen lo sabe, así que se lo dejamos a ella”, expresó.